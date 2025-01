Mendocinos copan Viña del Mar: qué saber sobre precios y seguridad

María Teresa Solís, representante de hoteles en Viña del Mar, destacó en MDZ Radio 105.5 FM la afluencia de turismo mendocino en la Quinta Región chilena. La ocupación hotelera para Año Nuevo alcanza un promedio del 80% y señaló el auge de plataformas de alojamiento como Redibuk, que facilita el arriendo de departamentos.

"Lo importante es que sean plataformas legalizadas y no sobre avisos que no tienen ningún respaldo", subrayó Solís quien además expresó que están "muy contentos porque volvemos a tener turistas, sobre todo mendocinos, en nuestra ciudad que hace ya algún tiempo no venían con tanta afluencia".

Escuchá todas las recomendaciones de la representante hotelera de Viña del Mar:

Sobre los costos de hospedaje, explicó: "Para Año Nuevo no es barato, es caro porque la demanda es muy alta. Un hotel de cuatro estrellas está alrededor de 200.000 pesos chilenos la noche, unos 200 dólares, con desayuno y estacionamiento incluidos". Fuera de este momento de alta demanda, aseguró que los precios bajan a "100, 120 o 130 mil pesos chilenos para la misma categoría". Además, mencionó una modalidad de pago especial para los turistas argentinos: "Lo que hemos hecho es que las reservas se confirmen acá para evitar los altos costos de cargos previos en tarjetas de crédito".

Respecto a la seguridad, un tema recurrente para turistas de ambos lados de la cordillera, Solís afirmó que en Viña del Mar la situación es relativamente tranquila, aunque instó a tomar precauciones. "El llamado es a tener los cuidados necesarios: no dejar cosas atractivas a la vista en los autos, estacionar en lugares seguros y manejar la documentación personal con uno".

La llegada de visitantes argentinos reafirma a Viña del Mar como un destino preferido para el cierre del año, en un contexto de alta demanda y variadas ofertas de alojamiento.