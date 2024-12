Pato Fontanet en el homenaje: "Nosotros no negociamos la sangre"

Bajo la organización de No Nos Cuenten Cromañón, agrupación integrada por sobrevivientes de la masacre de Cromañón, familiares y víctimas de aquel infierno se congregaron a dos cuadras del Obelisco para recordar los 20 años de la triste noche en que fallecieron 194 personas y otras 1.432 resultaron heridas. Del acto participó también la banda Don Osvaldo, liderada por Patricio Fontanet, exvocalista de Callejeros.

El evento en homenaje a las víctimas de Cromañón inició a las 17 horas, en un escenario colocado sobre Av. Roque Sáenz Peña, antes del cruce con Esmeralda. Minutos antes de que los miembros de la organización se subieran a las tablas a hablar, las calles del centro porteño fueron testigos de la llegada de una multitud de personas con remeras y banderas de Callejeros, en apoyo a los artistas que tocaron en el boliche de la tragedia, aquel 30 de diciembre de 2004. En las cercanías del Obelisco, decenas de personas ofrecían las remeras con una leyenda en defensa de los integrantes de la banda que fueron condenados tras el trágico incendio: "La música no mata".

Mirá la presentación de Don Osvaldo en el acto por los 20 años de Cromañón

Los integrantes de No Nos Cuenten Cromañón fueron los encargados de presentar a cada agrupación durante el evento homenaje. Lo mismo sucedió minutos antes de que Don Osvaldo se subiera al escenario a tocar. "Algunos de los que ahora se van a subir al escenario a tocar tuvieron que pagar las culpas ajenas. Fueron condenados injustamente. Cumplieron su condena. Son libres. Son inocentes. No le deben nada a nadie", manifestó uno de los voceros de la organización, y agregó: "Van a subir al escenario nuestros amigos, sobrevivientes e inocentes. Les pedimos que sea en paz. Es un honor para nosotros recibir a Don Osvaldo".

Mis Latidos fue la canción elegida por la banda para iniciar el show. Luego, la agrupación previamente conocida como Casi Justicia Social, tocó 9 de Julio y Tan perfecto que asusta. En la presentación de Don Osvaldo, Patricio Fontanet aprovechó para pedir justicia "para las víctimas de Cromañón" y, al ver la respuesta de la gente, debieron detenerse para pedir al público que se calme para evitar problemas.

"No les demos de comer a los veinte vivos que se enriquecieron con Cromañón en estos veinte años. Les estamos pidiendo que se corran un poco, por favor, y que sea un poco más tranquilo. Lamentablemente, nosotros somos los mirados. No hay un político en esta causa que haya sido mirado en veinte años. De hecho, a ellos los siguieron poniendo en listas. Hubo gente que se presentó para ser gobernador de Buenos Aires, gente que fue salvada. No sería el caso de nosotros. Nosotros somos los estigmatizados. Nosotros somos los negros, los grasas. Tengamos cuidado y no les demos de comer más a esta gente porque, lejos de tener memoria, han negociado la sangre. Nosotros no negociamos la sangre", fue el descargo de Fontanet al pedirle al público que tuviera cuidado.

El descargo de Pato Fontanet en el homenaje

En su corto repertorio preparado para este evento, Don Osvaldo también interpretó Prohibido y Suerte, pero antes Fontanet sentenció: "La sangre no se negocia. Hay cosas que no valen plata". Más adelante, recordó a quienes fueron los "enemigos" de los integrantes de la banda durante el proceso judicial: "Hace veinte años me dijeron que si me volvía a subir a un escenario, me iban a matar y meter en una bolsa negra. Gracias a los políticos, a los jueces, a los periodistas, por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades sigo pensando cómo escribir y contestarles con dignidad e integridad".

El reclamo a 20 años de la masacre de Cromañón

Tras dos décadas sin obtener respuestas en la Legislatura porteña, los familiares de las víctimas y sobrevivientes tendrán una recomposición histórica por la masacre de Cromañón. "Queremos comentarles que durante el último año estuvimos luchando por una Ley de Reparación Integral Definitiva. Con esta ley hemos logrado algunos cambios importantes y, a pesar de que no es la ley que queríamos, logramos la reapertura del padrón para que todos los que estuvieron esa noche ahí puedan acceder al padrón definitivo, a la reparación y al plan de salud mental".

Además, pidieron por la expropiación de lo que fuera el boliche República de Cromañón: "Hay que seguir la lucha y hay que presionar al Gobierno nacional para que haga lo que tenga que hacer y ese edificio vuelva a ser del pueblo. Muchas gracias a todos y aguanten los pibes y las pibas siempre presentes".