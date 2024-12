Luna nueva en Capricornio: siembra del éxito y el esfuerzo hacia el 2025

Capricornio es un signo de tierra, por lo tanto, se refiere a lo material, al esfuerzo, porque está regido por Saturno, que trae consistencia, resiliencia y responsabilidad. La Luna no está cómoda en este signo, pero nos hace madurar, es hora de hacer las cosas bien, nada de buscar excusas ni ponernos en víctima. Capricornio nos dice: “¿Querés algo? vas a tener que trabajar”.

Por un lado, puede ser una luna dolorosa por no permitirse ser más humana, más emocional, no desarrollar su capacidad de pedir ayuda, que no todo sale acorde a sus planes, no todo puede estar bajo su supervisión dentro de determinados parámetros. Pero, por otro, es una luna que nos habla del autocontrol emocional, sin drama, sin crisis, toda visión de Capricornio es resistir al tiempo a como dé lugar. Suelen ser personas que maduran muy rápidamente, que aguantan todo tipo de sacrificio humano, desde pequeños se dan cuenta que la vida es esfuerzo, que nadie te va a regalar nada. Es un signo muy independiente, salir al mundo y comértelo.

Capricornio: el signo de la perseverancia y el sacrificio

La Luna nueva, se produce el 30 de diciembre, a los 9° de Capricornio a las 19.26 (hora argentina). Siempre nos habla de empezar cosas nuevas, es el momento de iniciar algo, ahora es este momento de oscuridad en el que todas las ideas comienzan a fluir, donde todo es posible. En Capricornio es ¿que quiero hacer con mi vida?, ¿qué hago con mi vida profesional?, ¿mi vocación?, ¿hacia dónde estoy yendo?, ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo?, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, y acá plantar la semilla que dará sus frutos en la Luna Llena en el signo del 10 de Julio de 2025, que va a acompañar justo la entrada de Urano en Géminis. Tenemos 6 meses para trabajar en esto, en nuestra responsabilidad, en mantener un ritmo, un plan y los objetivos hasta el final, construyendo así el futuro que queremos para nuestra vida.

La Luna nueva, se produce el 30 de diciembre, a los 9° de Capricornio a las 19: 26 (hora argentina). Foto: MDZ.

Es no voy a dejar de hacerlo hasta conseguirlo, me propuse llegar aquí y lo voy a lograr, con perseverancia y resistencia. Sé que no va a ser sencillo, fácil, que no me van a dar nada de la noche a la mañana y que éste es un camino largo hasta conseguirlo, resolución, vamos a focalizarnos, he dicho va a ser eso y eso será. Tengo que tener la determinación de que pase lo que pase no voy a aflojar en el empeño.

Sembrar intenciones y construir el futuro

Capricornio tiene la capacidad para plantearse proyectos grandes, es el más ambicioso del zodíaco, sabe que puede hacerlo, por lo tanto, son metas importantes y que pueden llegar a dar cierto renombre, conseguir seguridad y estabilidad. Tienes que darlo todo, llegar hasta el final, sacrificarlo todo para llegar hasta el objetivo, porque Saturno premia el esfuerzo, pero luego de que se le halla rendido tributo, te va a dar resultados y recompensas por no ceder. Esta Luna premia al que sabe esperar porque sabe que toda planificación lleva su tiempo e implica que debemos postergar la recompensa, no procastinar, no dejar de lado sus sueños.

Saturno está en Piscis por ello nos facilita el soltar peso y quedarnos con lo imprescindible. Esto nos ayuda cuando deseamos cambiar nuestras conductas poniendo fin a ciertas situaciones y encarando otras más beneficiosas para ser más provechosos. Nos ayuda a soltar dejar atrás cosas, relaciones o circunstancias que nos están impidiendo ser productivos y eficientes. También, nos habla de tener buen juicio y sabiduría sobre lo que ha pasado y lo que vale la pena ahora. Además, la acción está enfocada en nuestros deseos más profundos y traducirlos en pasos concretos y estratégicos, milimétricamente planificados.

Capricornio es un signo de tierra, por lo tanto, se refiere a lo material, al esfuerzo, porque está regido por Saturno, que trae consistencia, resiliencia y responsabilidad. Foto: MDZ.

Con Urano retrógrado en Tauro nos vamos a actualizar para ser mejores, vamos a capacitarnos para llegar más alto, puede que invirtamos en educación y busquemos actualizarnos, dejar atrás lo obsoleto e ir tras nueva tecnología, podemos buscar las cosas que ya no nos sirven y buscar actualizarnos como si estuviéramos invirtiendo en nuestro camino profesional futuro, buscando lo que vamos a necesitar, lo que vamos a utilizar, le vamos a sacar partido a lo que merece la pena. Estos cambios pueden venir de forma inesperada he incluso en algunos casos por segunda vez, tal vez en el pasado falló, lo intentamos o no pudimos hacerlo y ahora nos vuelve esa oportunidad para actualizarnos.

El rol de Saturno: soltar para avanzar

Saturno, el regente de esta Luna, se encuentra en Piscis, lo que nos invita a que lo que yo sueño se manifieste, yo hago que suceda. Es una Luna para planificar, como concretar nuestros sueños. Además, es la energía para que esos sueños no se posterguen más. Es el momento de hacer los planes que vamos a desarrollar durante el 2025. Es una energía para activar nuestra intuición y llevarla a la práctica.

Debemos estar enfocados para conseguir lo que nos hemos propuesto, hacer un cambio de actitud en la vida para conseguir nuestras metas. Nuestras emociones van a estar al servicio de construir algo que me brinde seguridad y que cubra mis necesidades, y esto prepara el escenario para independizarnos. Saturno, el regente de esta Luna, se encuentra en Piscis, lo que nos invita a que lo que yo sueño se manifieste, yo hago que suceda.

Foto: MDZ.

Dejemos de lado el ruido externo, sobre todo esas personas que critican nuestra vida o nuestras metas, que quieren hacerte sentir que incluso antes de haberlo pensado tienes la batalla perdida. Es necesario acallarlos y contarnos la historia que sabemos que no va a ser fácil, que tengo todo un camino por delante, pero dejar de lado todo ese pesimismo. Hay que tener cuidado con que quieran atraparnos la apatía mental del otro.

Es también muy importante conocer nuestros límites. Capricornio no se trata de hacer más sino de mantenerse, es conseguir más con un esfuerzo mantenido en el tiempo. Entonces, cuando lográs ciertas metas puedes entonces ampliarte y plantearte otras e ir por más. Es importante informarnos bien, chequear la información que recibimos y madurarla para tomar nuestras decisiones respecto a nuestras metas de una forma madura, consciente y responsable. Cada uno vive su realidad y el éxito es lo que tú te cuentas que es y no lo que marcan otros. Tus metas son personales y no deben coincidir o compararlas con las de los demás, y a medida que avances tu mundo va a mejorar.

Esta Luna es muy positiva para comenzar todo lo relacionado con metas profesionales, cambios en nuestra vida hacia dónde queremos ir, grandes metas, pero posibles que quieres definir en la vida. Ya es hora de dejarnos de poner excusas y enfocarnos en que lo vamos a conseguir, nos vamos a mantener y así vamos a llegar. Esta Luna también es buena para liquidar deudas, para la cicatrización, para mantenernos firmes, mucha voluntad para permanecer, para conservarse de pie. Puede darnos interés por el yoga, por las cosas religiosas, para sostener recta nuestra compostura, con respecto a la salud no tomarnos nada a la ligera, no nos estresemos por los obstáculos. Tenemos la oportunidad de perseguir pasiones y metas más altas, de creer en nuestra capacidad para lograrlo, pero debemos tener cuidado de no caer en el autoritarismo y aplicar esa actitud de que si consigo mis objetivos el resto me da igual. Esta Luna es muy positiva para comenzar todo lo relacionado con metas profesionales, cambios en nuestra vida hacia dónde queremos ir. Foto: MDZ.

No vamos a encontrar tacto ni diplomacia, la gente va a estar muy directa, hasta puede caer mal educada porque está enfocada en sus objetivos, enfrascados en sus metas. Puede generar insensibilidad que no miremos lo que hay alrededor o quienes me acompañan, podemos sentir menos solidaridad y empatía. No es buena para una reflexión tranquila, sino que la gente se va a lanzar a hacer las cosas y a veces por esto, es que las metas se consiguen. En lugar de estar dando vueltas, tampoco es buena para prometer aquellas cosas que no se pueden cumplir, para finalizar cosas en una Luna Nueva se empieza, inicia y comienza

SMART: una herramienta para planificar metas concretas

Les comparto una herramienta que aprendí mientras estudiaba auditoría y que los auditores usamos mucho cuando nos planteamos los objetivos y metas de nuestro trabajo, se llama SMART, por sus siglas en inglés, y que establece criterios específicos y son:

S: Específicas (Specific) ¿Qué deseas específicamente? El objetivo debe ser claro y bien definido, por ejemplo: ”Quiero obtener el ascenso al puesto de Gerente de mí compañía”.

M: Medible (Measurable) ¿Cómo sabrás que has avanzado? Se debe poder medir el progreso para saber en qué hemos avanzado, por ejemplo: “Curso cuatro materias este semestre”.

A: Alcanzable (Achievable) ¿Tu objetivo es realista, de acuerdo a tu situación actual y el tiempo del que dispones? La meta debe ser realista y alcanzable con los recursos que tienes y que planeas conseguir, por ejemplo: “Incremento mis ventas un 30%, tomando nuevos proyectos y ofreciendo otros productos”.

R: Relevantes (Relevant) ¿Por qué es importante para mí? El objetivo debe ser acorde a tu esencia, a tu vocación y coherente con la dirección que quieres tomar, por ejemplo: “Voy a mejorar mi capacidad de lectura y de estudio para capacitarme y ser un buen líder”.

T: Con un plazo de tiempo establecido (Time- bound) ¿En cuánto tiempo lo lograré? Establecer una fecha límite, por ejemplo: “Ahorraré $ 300 al mes en los próximos 6 meses, no gastando en transporte, voy a caminar es más sano, así en Julio tendré $ 1.800 para adquirir los demás productos que voy a ofrecer”.

Esta herramienta es muy útil para planificar cualquier objetivo, meta o proyecto. Piensa bien en qué área de tu vida quieres aplicarlo, puede ser en el ámbito profesional, financiero, relaciones o desarrollo personal. Eso sí, haz una planificación para una meta, cada cierto tiempo revísalas, son algo dinámico que van cambiando contigo y siempre puedes realizar los ajustes que sean necesarios, no son normas rígidas, son criterios flexibles. Trabaja sobre la más importante que desees en este momento, prioriza, luego vendrán otras.

Con la última lunación del año, les deseo lo mejor para el 2025 y que sus más profundos anhelos se manifiesten en las realidades de todos y cada uno. Muchas gracias por haberme acompañado y apoyado en este hermoso viaje por las estrellas durante este 2024.

¡Muy feliz comienzo de año!

Astrid Uez.

* Astrid Uez. Astróloga, Abogada, Auditoría de Gestión Gubernamental con certificación internacional.