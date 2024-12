El día en que Charly García descolocó a Jorge Lanata en vivo

El periodista Jorge Lanata, una de las figuras más relevantes del periodismo argentino, falleció dejando una huella imborrable en la sociedad. Conocido por sus investigaciones y su estilo directo, Lanata protagonizó diversos momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva, como su emblemático cruce televisivo con el músico Charly García, hace 22 años.

En el año 2000, en un contexto de fuertes divisiones sociales y políticas, Lanata y García se enfrentaron en una de las discusiones más recordadas de la televisión argentina. El video de aquella pelea, en la que Charly insultó de manera espontánea al periodista, sigue siendo viral en las redes sociales, reviviendo uno de los momentos más tensos entre dos figuras icónicas del país.

En aquella época, Charly García se encontraba en la cima de su carrera, presentando su disco "Say No More", mientras protagonizaba titulares por su polémica reunión con el expresidente Carlos Menem en la Quinta de Olivos.

Fue en el programa "Día D", conducido por Lanata en América TV, donde ambos discutieron sobre la relación entre el arte y la política, desencadenando una discusión que culminaría en insultos.

Durante la entrevista, Lanata mencionó que el arte estaba por encima de la política, y lanzó una frase que incomodó a García: "Suponiendo que hagas arte". Esto encendió el debate, que se intensificó cuando el periodista agregó: "Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos mismo. Y creo que te das cuenta". La respuesta de Charly fue contundente: "Y yo pienso que vos sos un pelot…", frase que aún resuena en la memoria de muchos.

Noticias Relacionadas A los 64 años murió Jorge Lanata, el hombre que marcó al periodismo argentino

El fallecimiento de Jorge Lanata deja atrás una extensa trayectoria marcada por momentos polémicos, como este cruce televisivo, que sigue siendo recordado por quienes vivieron aquella época de fuertes tensiones entre el arte y el periodismo.