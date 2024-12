El desesperado pedido de ayuda del creador de Fútbol Libre

El caso que sacudió a los fanáticos del fútbol en pleno desarrollo de la Copa América 2024 tiene un nuevo capítulo. Ezequiel Ponce, el joven mendocino de 23 años acusado de ser el creador de Fútbol Libre, plataforma que permitía ver partidos sin suscripciones pagas, enfrenta la posibilidad de ir a juicio. Según informó su abogado, Marcelo Canale, DirecTV retomó la causa tras meses de inactividad.

Elevación a juicio y el pedido de ayuda en redes sociales

Marcelo Canale, defensor de Ponce, señaló que la causa está lejos de ser clara. "Quieren elevar a juicio a Ezequiel, vamos a ver con qué normativa. DirecTV había planchado el tema y ahora han ido a la carga de nuevo", manifestó.

Frente a esta nueva arremetida, Ezequiel Ponce recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para hacer un pedido de ayuda desesperado. "Hola amigos, como muchos ya saben, en las últimas horas recibí noticias desalentadoras sobre mi proceso judicial. Me acusaron en la Causa Fútbol Libre y tendré que enfrentar un juicio en los próximos meses. Todo esto comenzó en julio de 2024, cuando fui allanado y detenido", contó el joven

"Junto con mi abogado, consideramos que no hay fundamentos legales para llevar este caso a juicio. Creemos que se trata de una situación injusta y que están usándome como un chivo expiatorio", se lamentó y agregó que quienes lo conocen saben que no suele pedir ayuda. Sin embargo, aseguró que "dadas las circunstancias económicas y la necesidad de viajar a Buenos Aires en febrero para cubrir gastos legales, me veo en la obligación de iniciar esta colecta".

La publicación despertó apoyo en las redes sociales, cosechando no solo miles de me gustas y reposteos, sino decenas de comentarios a favor y hasta comprobantes de transferencias enviadas a la cuenta compartida por el joven.

La causa de Fútbol Libre

El conflicto se remonta al 10 de julio, cuando la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) allanó la casa de Ezequiel en Godoy Cruz. La denuncia había sido presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, alegando violación de derechos de propiedad intelectual.

En su declaración, Ponce negó ser el creador de Fútbol Libre y afirmó que su participación fue involuntaria. Según explicó, un error en el token de acceso de DirecTV permitió la retransmisión de un partido entre Boca y Potosí, alcanzando seis millones de visitas. "No tengo ningún vínculo con Fútbol Libre. Solo compartí el partido con mis amigos, y de ahí se viralizó", aseguró el joven.