Argentinos en alerta por el agua contaminada de Brasil: cuáles son las playas afectadas

La temporada de verano inició y la mayoría de los argentinos emprendieron sus viajes a distintos puntos del país como del exterior para disfrutar de sus vacaciones. Entre los destinos más elegidos se encuentra Brasil, país que, tras la devaluación de su moneda, comenzó a resultar más atractivo para los argentinos que planeaban veranear.

Si bien todavía no hay datos certeros sobre la cantidad de argentinos que ya se pasean en las playas brasileñas, hay una gran expectativa por parte del sector turístico de Brasil. En las redes sociales, también se pudo ver que miles de personas pasaron las fiestas en las playas de Río de Janeiro, Bahía, Camboriú y Florianópolis, así como otros miles están considerando la idea de vacacionar en el exterior.

Pero no todo es playa, calor y samba. Las autoridades de Río de Janeiro y de Santa Catarina advirtieron a los locales y a los turistas sobre la creciente contaminación de algunas playas, que podría poner en riesgo la salud de los visitantes a lo largo de esta temporada.

Brasil se convirtió en uno de los destinos más elegidos para este verano. Foto: Shutterstock

Desde el Instituto Estatal de Ambiente (INEA) informaron que los balnearios de Río de Janeiro se ven afectados por la presencia de la bacteria enterococos, que pueden provocar diferentes infecciones. Asimismo, el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) indicó que varias playas de Camboriú y Florianópolis, destinos sumamente elegidos por los argentinos que van a veranear a Brasil, presentan contaminación del agua a causa de la presencia de bacterias peligrosas.

En el último informe del IMA, correspondiente con los datos obtenidos entre el 23 y el 27 de diciembre de 2024, se puede evidenciar cuáles son las playas "impropias", es decir, no recomendadas para bañarse por estar contaminadas por las bacterias. Según las muestras recolectadas en los 238 puntos monitoreados por el instituto, solo 170 puntos son aptos para bañarse, lo que equivale al 71,43%. En Florianópolis, de los 87 puntos, 62 son aptos para el baño, lo que representa al 71,26%.

"Este informe consolida el muestreo realizado esta semana en 235 puntos recogidos el día 23 de Diciembre de 2024 en los municipios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Passo de Torres, Balneário, Rincão y el 26 de diciembre en los municipios de Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Vieja, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Gobernador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Paulo Lopes, Penha, Porto Belo, São Francisco do Sul y San José", dice el reciente informe del Instituto..

El listado completo de las playas que tienen agua contaminada