Vecinos de Vistalba reclaman que llevan 20 días sin agua

Todavía no empieza el verano y ya falta agua en algunas zonas de Mendoza. Puntualmente, los vecinos de Vistalba reclaman que hace 20 días que no tienen servicio de agua potable en sus casas.

“Sale un hilo de agua de a ratos y no alcanza para llenar el tanque. Así estamos hace 20 días. En esta época del año siempre falta agua, no hay presión. Pero nunca pasó como ahora que no hay una gota de agua”, explicó Fernanda, una de las vecinas de la zona.

“Nos bañamos en la casa de familiares o en el club. Hace 20 días que no puedo usar el lavarropas y se me rompió el lavavajillas porque no había presión de agua”, agregó la mujer que vive junto a sus dos hijas adolescentes.

Los vecinos de los callejones de la calle Almirante Brown pasando Guardia Vieja aseguran que han realizado múltiples reclamos a la municipalidad de Luján de Cuyo -la encargada de prestar el servicio- por la falta de agua.

“El sábado vinieron los empleados de la municipalidad y revisaron todo. Según ellos falta presión desde la Planta de Santa Elena, pero para nosotros hay un caño roto cerca porque hay una pérdida de agua. Ese callejón es municipal y ellos lo deberían arreglar”, indicó la vecina que vive hace nueve años en Vistalba.

Aguas Luján es la empresa que se encarga de gestionar el agua potable en Luján de Cuyo. Su objetivo es que el agua llegue a los hogares de la ciudad de manera segura y con la mejor calidad.

Cómo se gestiona el agua en Luján

Según el sitio oficial de la municipalidad de Luján de Cuyo, el agua del departamento es superficial y está expuesta a diferentes agentes que pueden contaminarla. Para que pueda ser consumida sin riesgo alguno para la salud se procesa en una planta potabilizadora antes de que llegue a las viviendas. La comuna tiene dos plantas potabilizadoras: Santa Elena y Cipolletti.

La semana pasada, el intendente Estaban Allasino firmó un convenio de entendimiento con el Gobierno de Mendoza para garantizar el financiamiento de obras de agua y saneamiento. En el plan del año que viene está prevista la obra de “Optimización del sistema agua potable cuenca Vistalba” para ejecutar obras de medición, mejoramiento y refuerzo.