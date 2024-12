Desde Sadaic aclaran que no tienen facultades para clausurar fiestas en Mendoza

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza emitió una resolución que establece sanciones para los salones de fiesta que actúen como intermediarios de Sadaic en el cobro de derechos por la difusión de música en eventos privados. Esta medida generó un conflicto entre inspectores de Sadaic y propietarios de salones y boliches. Guillermo Ocampo, director nacional de Sadaic, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que esta problemática no es exclusiva de Mendoza pero que "quizás el proceso sea un poco más intenso", defendió la posición de la entidad y explicó cuál es el proceder adecuado en estos casos

“El derecho de propiedad intelectual es un derecho constitucional”, afirmó Ocampo, quien señaló que las leyes nacionales presumen que el uso de obras musicales es oneroso y genera derechos para los autores. “El decreto presidencial 765 indica que quien obtenga un beneficio directo o indirecto por la difusión pública de música debe pagar a los titulares. En el caso de los salones de fiestas, esto es evidente: son negocios con ganancias, y la música forma parte de su actividad comercial”.

Por otro lado, Ocampo habló sobre las instrucciones que reciben los inspectores de Sadaic: “No clausuramos fiestas ni tenemos facultades judiciales para hacerlo. Nuestro rol es identificar el uso de música, emitir la factura correspondiente al salón y retirarnos si no hay pago. Ese es el accionar correcto. Si algún representante actuó de manera agresiva, no será avalado”.

Sobre las interpretaciones legales del decreto, Ocampo señaló que la resolución provincial prohíbe trasladar el costo al consumidor pero no exime a los salones del pago. “Lo que dice es que el cliente no debe pagar directamente, pero no implica que el salón quede exento. La obligación de pagar sigue vigente según las normas nacionales”.

Finalmente, Ocampo subrayó que Sadaic busca resolver el conflicto mediante acuerdos, aunque podría derivar en una instancia judicial: “Es mejor salir del problema por arriba, buscando consensos. Pero si los salones mantienen su posición de no pagar, será un juez quien interprete la norma. Los juicios son largos y nadie gana con ellos, ni Sadaic ni los salones de fiestas”.

Escuchá la entrevista completa: