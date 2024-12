Qué dijo la mamá del nene internado tras explotarle un petardo en la cara

El niño de 9 años al que le explotó pirotecnia en la cara en el marco de los festejos por Navidad continúa internado en la terapia intensiva en el Hospital de Niños Santísima Trinidad en la Capital de la provincia de Córdoba.

El nene se encuentra intubado luego de ser trasladado de urgencia y y en grave estado desde el nosocomio de Bell Ville, donde fue asistido en primera instancia luego de que la explosión de un petardo lo hiriera de gravedad.

La madre del menor relató este jueves al programa televisivo "Arriba Córdoba" (Canal El Doce) cómo fue que su hijo manipuló la pirotecnia y dio la versión que le brindó un amigo del niño que se encontraba junto a él en el momento en que estalló.

Según aseguró, la familia no había comprado pirotecnia para el festejo de Nochebuena: el nene habría encontrado el petardo tirado en la calle cuando estaba jugando junto a otros niños de la cuadra, los cuales tienen edades similares a la de su hijo.

María aseguró: “No sé qué pasó, él no tenía cuetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo". Y agregó: “Estaba jugando con los nenitos al lado de mi casa y sentí que me llamaban... Fue todo tan rápido que no sé qué pasó. Según un chico que estaba con él, encontraron una pelotita en la calle, se puso a jugar y la mordió. Entonces se escuchó la explosión”, señaló conmocionada.

"Nosotros no le compramos petardos, solo estrellitas porque tiene 9 años. El otro nene nos contó que la pelotita que encontraron parecía de plástico. Mi hijo la quiso abrir con la boca y fue allí cuando explotó", describió.

Como consecuencia de la activación de la pirotecnia, el pequeño sufrió fracturas de mandíbula y órbita. Es por esto que los médicos del Hospital de Niños debieron operarlo para reconstruirle el paladar. Además, deberá someterse a otras cirugías por las heridas sufridas tras el incidente. Sin embargo, las mismas no serán de inmediato ya que se aguarda que el niño evolucione de su cuadro.

También comentó que, tras la cirugía, su hijo estaba estable pero aún no tienen parte médico, aunque agradeció al cuerpo médico de Bell Ville y Córdoba por la asistencia; así como el apoyo de los vecinos de Bell Ville por el acompañamiento tras el grave incidente.