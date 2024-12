Multas en Ruta 2: cuánto salen y cómo evitarlas

Mar Del Plata es uno de los destinos turísticos privilegiados cada año. La Autovía 2, une a esta ciudad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, esta autopista es una gran generadora de multas por los bruscos cambios de máxima velocidad permitida.

"Venía por la Ruta 2 en una zona de velocidad permitida de 120 y de repente veo un cartel movible medio petisón con 100 de velocidad. Por lo que mire 500 metros adelante y vi una camionetita celeste con el radar. Eso no es seguridad vial. Eso es jugar sucio. Engañar a la gente. Yo venía a 90 así que no lo digo porque me haya tocado pero eso no está bien. Fue a la altura donde seguridad vial tiene una repartición", escribió un usuario en una red social.

Los montos de las multas, con la últimas actualización de octubre, son de $200.400 a $1.336.000. Como podrán apreciar, son montos que pueden terminar con las vacaciones antes de empezarlas.

Cómo evitar las multas en la Ruta 2

Es fundamental respetar el límite máximo de 120 km/h en todo momento, ya que una distracción podría derivar en una costosa fotomulta.

Para facilitar el viaje, las aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze se han convertido en aliadas indispensables. Estas plataformas alertan a los conductores cuando se aproximan a un radar, lo que permite reducir la velocidad a tiempo y evitar sanciones.

Además, quienes deseen planificar su trayecto con mayor precisión pueden consultar la ubicación exacta de los radares fijos en la página oficial del Gobierno Provincial. Una conducción responsable no solo garantiza un viaje más seguro, sino también libre de contratiempos.