De Colombia a Mendoza: el viaje de una migrante que escapó de amenazas de muerte

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hay más de 280 millones de migrantes en todo el mundo. Son incontables historias entrelazadas entre naciones, personas y el dolor de abandonar la patria en la que uno creció. Una de ellas nació en Colombia pero las circunstancias la forzaron a irse de su país tras el asesinato de su padre. Se trata de Yamilet Figueroa, presidenta de la Asociación Civil de Migrantes Colombianos en Mendoza, quien contó su historia en MDZ Radio 105.5 FM.

La vida en Colombia y Ecuador

Yamilet era policía de tránsito en su país natal. En su trabajo vivió varias situaciones de machismo "porque estaba a cargo de 15 hombres". Respecto a los seres queridos, su padre tenía una empresa de taxis y después se lanzó a la política. La historia de la familia dio un giro brusco y trágico cuando lo asesinaron en 1997. "Donde nosotros vivíamos, en Cali, destacaban mucho las guerrillas, sobre todo en la zona rural". Por esto nunca descubrieron quien fue el asesino de su padre.

"Desde ahí empezaron a surgir amenazas y discordias a mi familia. Todo era por poder. Es lo que la gente quiere", comentó. "El contexto de nosotros cambió como familia" y, ante la situación, empezaron a considerar la opción de irse del país. En ese momento ya era madre. "o no quería hacer lo que la gente quería que hiciera. No voy a decir qué. Entonces comienzan a amenazarme a mí, a mi esposo y mis hijos. Puse denuncias pero desgraciadamente la Justicia no se mueve hasta que no te ven chorrear sangre".

La gota que colmó el vaso fue un intento de asesinato a su hermano. "No soportamos más nada de eso y decidimos emigrar hasta Ecuador", explicó. En ese país obtuvieron el estatus de refugiados. Sin embargo, la experiencia en Ecuador no fue sencilla porque la discriminación hacia los migrantes colombianos era palpable, y aunque encontraron algo de estabilidad, la situación no mejoró del todo.

En el 2011 les ofrecieron mudarse a Argentina. "Mi mamá, mi hermana y su familia decidieron irse. Nosotros las acompañamos... pero no fue como pensábamos". Detuvieron a su hermano en Migraciones y, desde la cárcel, empezaron de nuevo los atentados contra la familia. "Le hicieron un atentado a mi esposo. Y nos tocó otra vez salir huyendo".

La vida en Mendoza

Figueroa y su familia viven hace 13 años en la provincia de Mendoza. "Argentina es un país mucho más amigable con los inmigrantes. Yo aquí en Mendoza soy muy feliz", destacó. "Mi vida cambió totalmente. Llegué aquí a pedir refugio", aunque como refugiada la situación "no fue fácil". Tuvieron que comenzar de cero: regularizar su situación migratoria, obtener documentación, y en el caso de Yamilet, revalidar sus estudios y experiencia laboral.

Por suerte, "a los 6 meses ya tenía los documentos argentinos", y desde ahí algunas cosas se volvieron más fáciles. Sin embargo, unos años más tarde sufrió un accidente que requirió operación. "Tras una mala praxis perdí la voz y ya no pude ser docente". Ante esta situación, Figueroa decidió empezar con la Asociación de migrantes que lidera hoy en día.

"Cuando llegué aquí busqué a otros refugiados colombianos. Primero empezó como un grupo de danza", aunque más adelante se fue agrandando. "La Asociación se hizo con el ánimo de contenernos, animarnos. Con la búsqueda de ayudar con los trámites migratorios", explicó. En ese sentido, "hay aproximadamente 3600 colombianos esparcidos por todo Cuyo".

Ahora la familia de Figueroa dirige un negocio de muebles artesanales. "Yo estoy totalmente dedicada a la gastronomía. Representamos a Colombia en cualquier feria o evento", cocinando todo tipo de platos típicos del país. Mendoza es uno de los destinos más elegidos por los colombianos para vivir. La tranquilidad de la ciudad junto con la cercanía a Chile siguen volviendo a la provincia en un lugar muy atractivo para los migrantes.

Escuchá la entrevista completa: