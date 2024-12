AUH y Tarjeta Alimentar: esto cobran en total las madres en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya oficializó los nuevos montos y fechas de cobros que tendrán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en enero. El aumento, establecido por la inflación de noviembre que anunció el Indec, busca garantizar el acceso a la canasta básica.

Además de AUH, AUE y SUAF también recibirán aumento en enero. Se confirmó que también jubilados y pensionados como PUAM, PNC y PBU obtendrán el aumento del 2,4%, dejando la jubilación mínima en el monto de $265.829,13. Esto es sin contar el bono de $70.000, que también el Gobierno afirmó que va a pagar.

El aumento lo recibirá Asignación Universal por Hijo, jubilados y pensionados. Foto: Archivo

Enero 2025: en cuánto queda la AUH con aumento

Para resumir, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirán en enero un aumento del 2,4% correspondiente a la inflación de noviembre del 2024. Según la nueva ley de Movilidad, todos los beneficiarios de Anses reciben el aumento que marca el Indec del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses anteriores. En este sentido, queda de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $76.436,30

con Discapacidad: $248.897,77 Asignación por Embarazo: $76.436,30

Sin embargo, algo a tener en cuenta es que Anses retiene el 20% de estos montos hasta que los beneficiarios presenten la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

Anses comenzará el 9 de enero a pagar los montos de AUH. Foto: Archivo

Enero 2025: montos de la Tarjeta Alimentar

Como sabemos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo también reciben la Tarjeta Alimentar, un beneficio que está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social. Para cobrar este beneficio no hace falta hacer un trámite extra, si no se cobra automáticamente. Sin embargo, a comparación de la AUH, este no se actualiza con la inflación, por lo que los montos son los siguientes: