Intercambios estudiantiles: la clave para dominar idiomas y ser ciudadanos del mundo

Los intercambios estudiantiles se han convertido en una de las experiencias más enriquecedoras para los jóvenes en el ámbito educativo. No solo ofrecen la oportunidad de aprender un nuevo idioma o perfeccionarlo, sino que también promueven la “interculturalidad”, un concepto clave en un mundo cada vez más globalizado. A medida que más estudiantes optan por participar en estos programas, es importante explorar cómo los intercambios pueden transformar sus vidas y prepararlos para un futuro globalizado y diverso. Demás está decir, que la interculturalidad favorece la cultura del encuentro y del diálogo, tan impulsada por el Papa Francisco. Las experiencias de los jóvenes en otros países y la inmersión en su cultura cotidiana incentivan la “open mind” de los alumnos y la creación de futuras redes de colaboración y de encuentro.

Aprendizaje de idiomas: una inmersión real y práctica

El aprendizaje o mejora en el dominio de un idioma es uno de los principales objetivos de los programas de intercambio. Al llegar a un país donde se habla el idioma que desean aprender o mejorar, los estudiantes se sumergen en un entorno completamente nuevo. Esta inmersión les obliga a “usar el idioma diariamente”, lo que resulta en un aprendizaje más efectivo y natural. Además de conocer los modismos, usos verbales y los usos idiomáticos propios del país (“the idiomatic expressions specific to the country”).

Los americanos suelen decir que “to translate is to interpret” (traducir es interpretar). El uso cotidiano del idioma adoptado lleva a los alumnos a tomar conciencia del influjo de la cultura en la semántica y gramática del idioma. No es lo mismo, el inglés británico, el norteamericano, el sudafricano, el hindú o el australiano.

Las interacciones cotidianas son fundamentales para el desarrollo de habilidades lingüísticas

Desde comprar en un supermercado hasta participar en actividades escolares y sociales, cada conversación se convierte en una oportunidad de practicar en un contexto real el idioma que es no nativo para los alumnos. Este tipo de aprendizaje se diferencia del aula tradicional, donde el enfoque suele ser más teórico y descontextualizado. En el intercambio, los estudiantes aprenden vocabulario y frases relevantes para su vida diaria, lo que ayuda a consolidar su conocimiento del idioma.

Los programas de intercambio sirven también para la “mejora de la Pronunciación y la Comprensión Auditiva”. Al estar rodeados de hablantes nativos, los estudiantes no solo aprenden a hablar, sino que también mejoran su pronunciación y comprensión auditiva. Escuchar el idioma en su contexto natural les ayuda a familiarizarse con diferentes acentos, modismos y expresiones coloquiales, lo que enriquece aún más su aprendizaje. Es interesante como después de un tiempo compartido en otro país en un hogar anfitrión los alumnos logran pensar en el idioma de este país, hasta algunos manifiestan soñar en ese idioma.

El intercambio lingüístico es sumamente enriquecedor

Además de aprender la lengua del país anfitrión, los estudiantes también tienen la oportunidad de compartir su propio idioma. Esto crea un ambiente de “intercambio cultural” que beneficia a ambas partes, ya que los estudiantes locales pueden aprender sobre la lengua y cultura de sus compañeros extranjeros, fomentando un aprendizaje mutuo.

El compartir con las familias que los reciben conlleva para los alumnos el conocimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos de otros países, favoreciendo el conocimiento y aprendizaje de habilidades de adaptación, respeto y flexibilidad para vivir experiencias diferentes. Desde horarios, comidas, formas de vincularse y otras costumbres propias de cada nación.

Fomento de la interculturalidad: más allá de las fronteras

La interculturalidad es otro aspecto fundamental que se desarrolla durante los intercambios estudiantiles. La convivencia con personas de diferentes culturas no solo amplía la visión del mundo de los estudiantes, sino que también les enseña a valorar y respetar las diferencias. Lo que colabora en el Desarrollo de la Empatía Global y propia de un ciudadano de la gran aldea Global. Al interactuar con personas de diversas culturas, los estudiantes aprenden a comprender y apreciar perspectivas distintas. Esta empatía es crucial en un mundo donde los conflictos culturales son comunes. Al desarrollar una mentalidad abierta, los estudiantes están mejor equipados para enfrentar desafíos y resolver problemas en contextos multiculturales.

Constituye además un desafío a los estereotipos e ideas preconcebidas. La experiencia de vivir en otro país desafía los estereotipos y prejuicios que los estudiantes pueden tener sobre otras culturas. Al conocer a personas y compartir experiencias, se generan conexiones que desmantelan ideas preconceptos. Este cambio de perspectiva es fundamental para construir sociedades más inclusivas y tolerantes.

Preparación para el futuro

En un entorno laboral cada vez más globalizado, las habilidades interculturales son altamente valoradas. Los empleadores buscan candidatos que no solo tengan habilidades técnicas, sino que también sean capaces de trabajar en equipos diversos y comunicarse eficazmente con personas de diferentes orígenes. Los estudiantes que han participado en intercambios suelen destacarse en el mercado laboral por su capacidad de adaptación y su comprensión de las dinámicas culturales. Los beneficios de participar en un intercambio estudiantil van más allá del aprendizaje del idioma y la experiencia intercultural. Estas vivencias pueden tener un impacto duradero en el desarrollo personal y profesional futuro de los estudiantes.

Vivir en un país extranjero implica salir de la zona de confort, es una verdadera ocasión para el crecimiento personal. Los estudiantes enfrentan desafíos que requieren resolución de problemas, adaptabilidad y resiliencia. Este crecimiento personal fortalece la confianza en sí mismos y les prepara para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Los intercambios permiten a los estudiantes construir una red de contactos internacionales. Estas conexiones pueden ser valiosas en el futuro, tanto a nivel personal como profesional. Conocer a personas de diferentes países puede abrir puertas a oportunidades laborales y colaboraciones en proyectos internacionales en su porvenir personal. En el derrotero de la vida, los intercambios pueden favorecer el balance personal y la toma de decisiones de cara a un proyecto de vida.

Finalmente, los intercambios estudiantiles crean recuerdos imborrables. Desde explorar nuevas ciudades hasta hacer amigos de diferentes partes del mundo, estas experiencias enriquecen la vida de los jóvenes y les brindan historias que llevarán consigo para siempre. Al sumergirse en una nueva cultura, los estudiantes adquieren habilidades lingüísticas, desarrollan empatía y desmantelan estereotipos, todo mientras se preparan para un futuro en un mundo diverso y globalizado. En un tiempo donde la comunicación y la colaboración internacional son más importantes que nunca, los intercambios estudiantiles representan una inversión valiosa en la educación y el desarrollo personal de las futuras generaciones. Los ayuda a tomar conciencia de ser ciudadanos del mundo, experiencia que muchas veces palpamos en los jóvenes europeos que viajan por trabajo, placer o experiencias educativas a nuestro país.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.