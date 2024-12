Crianza respetuosa: prevención contra las adicciones

Las adicciones, un problema que afecta a tantas familias alrededor del mundo, rara vez son fenómenos aislados y, de acuerdo con la especialista en crianza respetuosa Brenda Tróccoli, suelen ser el reflejo de heridas emocionales no sanadas que, en muchos casos, se originan en la infancia. Por eso, Tróccoli afirma que la crianza respetuosa no solo transforma las relaciones familiares, sino que también puede ser una herramienta poderosa en la prevención de las adicciones.

Además, plantea su perspectiva de cómo el respeto, la empatía y la conexión emocional en la crianza pueden ayudar a construir una base sólida para que cada hijo crezca libre de las cadenas del consumo de sustancias y de otras formas de evasión emocional.

Crianza respetuosa: un escudo protector

De acuerdo con la experta en crianza y familia, la crianza respetuosa, se basa en principios como el respeto mutuo, la empatía, la comunicación efectiva y la conexión emocional. Estos fundamentos no solo promueven un desarrollo saludable en los niños, sino que también actúan como un factor de protección contra las adicciones al fortalecer su resiliencia emocional y su capacidad para enfrentar el estrés de manera saludable.

La conexión entre las experiencias adversas en la infancia y las adicciones

A menudo se refiere a las adicciones como un problema que surge en la adolescencia o en la adultez, sin embargo, la puericultora Tróccoli argumenta que la realidad es que sus raíces se encuentran mucho antes, en los primeros años de vida.

Numerosos estudios sobre experiencias adversas en la infancia (EAI) han demostrado que el estrés crónico y los traumas tempranos tienen un impacto devastador en el desarrollo emocional y neurológico de los niños. Por ejemplo, un niño que crece en un ambiente donde sus emociones son ignoradas o reprimidas puede aprender a desconectarse de sí mismo como mecanismo de defensa. Esto no solo afecta su autoestima, sino que también lo hace más vulnerable a buscar alivio en fuentes externas, como el alcohol, las drogas o incluso comportamientos adictivos no relacionados con sustancias. En la propia experiencia de la especialista en familias y crianza, destaca que muchas familias no son conscientes de cómo el estrés o la desconexión emocional en los primeros años de vida pueden contribuir a esta vulnerabilidad: "Aquí es donde la crianza respetuosa juega un papel crucial, porque nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas y a crear un entorno emocionalmente seguro para nuestros hijos".

La conexión entre las experiencias adversas en la infancia y el cerebro en desarrollo

Como afirma Tróccoli, el cerebro infantil es particularmente plástico, lo que significa que las experiencias tempranas tienen un impacto profundo en su desarrollo. Cuándo un niño enfrenta estrés crónico o trauma, su sistema nervioso entra en un estado de hiperactivación constante, afectando áreas como:

La amígdala, la cual es responsable de las respuestas emocionales y de supervivencia, que se vuelve hiperreactiva;

El hipocampo, que regula la memoria y el aprendizaje, y puede encogerse bajo estrés prolongado;

La corteza prefrontal, que controla las funciones ejecutivas como la toma de decisiones y el autocontrol, cuyo desarrollo puede verse comprometido. Esta alteración en el cerebro puede llevar a una mayor propensión a las adicciones, ya que las sustancias como el alcohol o las drogas suelen proporcionar un alivio temporal al estrés o al malestar emocional.

Satisfacer las necesidades emocionales básicas

Todos los niños tienen necesidades emocionales fundamentales: sentirse amados, valorados y seguros. Siguiendo a la especialista, cuando estas necesidades se satisfacen de manera consistente, los niños desarrollan un sentido de autoestima y seguridad interna que reduce su necesidad de buscar validación o alivio externo a través de sustancias. Un ejemplo práctico sería la validación emocional, en lugar de minimizar las emociones de un niño con frases como "No es para tanto", la crianza respetuosa enseña a reconocer y validar sus sentimientos: "Entiendo que te sientas triste porque se rompió tu juguete; estoy aquí para apoyarte." Esta práctica ayuda a los niños a regular sus emociones de manera efectiva, una habilidad esencial para prevenir conductas impulsivas como el abuso de sustancias.

Construcción de vínculos seguros

El apego seguro es otro pilar central de la crianza respetuosa. Un vínculo seguro con los cuidadores principales proporciona una base sólida desde la cual los niños pueden explorar el mundo con confianza. Cuándo un niño sabe que tiene un refugio emocional en sus padres, es menos probable que busque consuelo en fuentes externas perjudiciales.

El rol de la conexión en la prevención

Disciplina positiva en lugar de castigo

La disciplina tradicional basada en el castigo genera miedo y resentimiento, lo que puede aumentar el estrés y la desconexión emocional en los niños. En cambio, la disciplina positiva, se centra en enseñar habilidades y reforzar comportamientos deseables a través del respeto mutuo y la empatía. En otras palabras, genera un impacto en la autorregulación, ya que un niño criado bajo disciplina positiva aprende a identificar y manejar sus emociones sin recurrir a mecanismos de escape dañinos. Por ejemplo, en lugar de castigar a un niño por un berrinche, los padres pueden ayudarlo a identificar lo que siente y encontrar una solución conjunta.

Por último, la resiliencia, definida como la capacidad de superar la adversidad, es un atributo crucial en la prevención de las adicciones. La crianza respetuosa fomenta la resiliencia al proporcionar a los niños herramientas emocionales y cognitivas para enfrentar el estrés y los desafíos de la vida.

La prevención de las adicciones no comienza en la adolescencia, sino mucho antes, en los primeros años de vida. A través de la crianza respetuosa, los padres tienen la oportunidad de construir una base emocional sólida para sus hijos, reduciendo significativamente el impacto de las experiencias adversas en la infancia y fortaleciendo su resiliencia frente a los desafíos de la vida. Invertir en una crianza respetuosa no solo protege a los niños contra las adicciones, sino que también contribuye al bienestar integral de las futuras generaciones, creando sociedades más saludables, empáticas y conectadas. Brenda Tróccoli.

* Brenda Tróccoli. Especialista en familias y crianza. Dip en parentalidad y apego. Puericultora.

IG: @soybrendacriando