Vecinos de Chacras denuncian que llevan seis días sin agua

Vecinos de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, denuncian que desde el martes 10 de diciembre están sin agua. La situación afecta a las viviendas ubicadas sobre calle Medrano, entre Río Blanco y Edmundo Correa, donde las quejas por la baja presión y los cortes intermitentes son históricas.

"Hace una semana que estoy sin agua en el tanque, solo tengo un hilo de agua en la cocina que es directa. Realicé los reclamos pertinentes, pero lo único que hacen es venir y tomar la presión", cuenta una vecina de la zona. Su situación no es única: otros habitantes del lugar relatan escenarios similares, con días enteros sin agua corriente y respuestas limitadas por parte de la empresa prestadora de servicio, en este caso Aysam.

Una situación de larga data

El problema no es nuevo. Uno de los vecinos recuerda que, en el año 2000, cuando construyó su casa, el constructor le advirtió sobre la falta de presión en la red y la necesidad de instalar una cisterna. En ese entonces el barrio tenía pocos habitantes, pero la población de la zona creció exponencialmente mientras que la infraestructura, por otra parte, no recibió inversiones acordes.

Otro vecino, Jorge, expresa su frustración: "Reclamé en Aysam y en el EPAS, pero siempre dicen lo mismo: que van a mandar una cuadrilla, pero nunca llegan. Hubo veces que ni siquiera se bajaron de la camioneta".

Consecuencias en la vida diaria

La falta de agua afecta no solo el confort sino también la higiene y la vida diaria de las familias. Una vecina relata que el pasado miércoles, para asistir al acto escolar de su hija, tuvieron que higienizarse con toallitas húmedas. "No estamos en emergencia hídrica, esto es pura inoperancia. Eso sí, ayer me dejaron la boleta de agua. ¿Me reconocerán el gasto de las toallitas húmedas?", ironizó.

Además, mencionan problemas relacionados con la falta de mantenimiento: "En invierno explotan las cañerías porque no pueden regular la presión, y en verano el consumo aumenta y la presión desaparece". Esto, según los vecinos, no solo es consecuencia del crecimiento del barrio, sino también de una evidente falta de inversión.

Reclamos a las autoridades

La problemática genera malestar y un llamado a la acción, pero los vecinos de la zona ya no saben cómo encarar la problemática ni qué medida proponer para que se visibilice este momento de precariedad que les toca vivir al no contar con suministro de agua potable.

Desde MDZ Online intentamos comunicarnos con Aysam para conocer su postura y saber si está previsto algún tipo de obra que alivie esta situación, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando soluciones.