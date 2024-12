No maltratemos al idioma: decimos una cosa por otra (parte II)

Como señaláramos en una entrega anterior, por desconocer el significado correcto, decimos una cosa por otra, empleamos un vocablo por otro, es decir, con significados impropios. No es confusión; algo que sí puede ocurrir con términos de sonido parecido, como pragmático o paradigmático, entre otros.

Si bien están ampliamente difundidos y usados, esa amplia difusión y uso no los hace correctos y además, ocurre algo indeseable: llegan a la radio y televisión con el mismo formato coloquial de la calle, siempre con un significado distinto al real. Y como están tan difundidos “pareciera” que están bien usados, pero no es así. Veamos: el asterisco, marca las formas incorrectas.

Por desconocer el significado correcto, decimos una cosa por otra. Foto: MDZ.

*Saldar por zanjar: Es muy frecuente en los medios que estos dos términos se usen de manera incorrecta, aunque no por igual ya que es mucho más frecuente que se use saldar por zanjar (en relación a diferencias de conceptos, ideas, posturas, etc.), que a la inversa. No es exclusiva de los medios, ya que personas con buen nivel de instrucción también los hacen.

*Tendrán que saldar las diferencias

*Hasta que no se salde eso de peronistas y gorilas

*Eso quedará saldado cuando ese artículo sea modificado.

El vocablo correcto a usar es zanjar, que significa “remover las dificultades e inconvenientes que puedan impedir el arreglo o terminación de un asunto”.

Saldar, es: liquidar enteramente una cuenta (pagar, cancelar).

*Rémora por mal recuerdo o temor sobre todo de algo “negativo” del pasado…, o también como un “resto” de algo pasado… Parece claro el sentido que se le quiere dar, pero “rémora” no es la palabra adecuada.

*Quizás sea por la *rémora de la hiperinflación de Alfonsín…

*Eso parece una rémora de otras décadas...

Pero “rémora” es según la RAE: persona o cosa que retiene, dificulta o retrasa algo. Sinónimos: estorbo, impedimento, traba, dificultad, obstáculo.

Es muy frecuente en los medios que algunos términos se usen de manera incorrecta. ????

*Rebalsar por rebasar

Es notable el mal uso del vocablo rebalsar, en todos los niveles.

*Esa fue la gota que rebalsó el vaso…

*Rebalsó la laguna de Chascomús…

*Rebalsó el río Luján…

Rebalsar es: “detener agua u otro líquido, de suerte que haga balsa” (RAE).

(Balsa: hueco del terreno que se llena de agua, natural o artificialmente > embalse).

Rebasar es: pasar o exceder ciertos límites.

*Infraccionar: ampliamente difundido su mal uso por movileros, conductores, panelistas, etc. Lo vemos mucho en controles de alcoholemia en la vía pública; es habitual que los movileros en relatos o preguntas, usen el verbo infraccionar (que no existe) en cambio del apropiado sancionar o multar.

Ejemplos:

*¿Es la primera vez que lo *infraccionan?

*Oficial, ¿van a infraccionar a esa persona…?

*Le dejaron la infracción en el parabrisas.

*¿A usted, ya le habían hecho otras infracciones?

He aquí la diferencia

Infracción es por definición: transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.

Sanción es: pena que una Ley o un reglamento establece para sus infractores.

(Un árbitro en el deporte, no infracciona…; sanciona infracciones).

Por lo tanto, las infracciones se cometen y el Estado [en estos casos], con potestad jurídica conferida directa o indirectamente, sanciona infracciones que se cometen. Hugo Funtanillas.

* Hugo Funtanillas. Médico veterinario. Miembro honorario de la International Farrier Academy (IFA).

hugofunta52@gmail.com