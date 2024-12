La nueva estrategia para lograr la libertad del gendarme detenido en Venezuela

La detención de Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), ha generado gran preocupación a nivel nacional. Gallo viajó a Venezuela para visitar a su esposa y su hijo de dos años el pasado 8 de diciembre. Sin embargo, al ingresar a Venezuela desde Colombia, fue detenido por las autoridades venezolanas bajo la acusación de presunto espionaje sin pruebas concretas.

El abogado mendocino Carlos Varela Álvarez presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigirle al gobierno venezolano que garantice la integridad de Gallo. Varela Álvarez dijo a MDZ Radio que "es muy importante porque si aceptan la medida, se va a involucrar el sistema interamericano en favor de una persona. Le exigiría a Venezuela que dé explicaciones sobre la situación del gendarme".

Nahuel Gallo es oriundo de Catamarca. Foto: @agus_ollag

Las posibles consecuencias diplomáticas de una situación como esta son difíciles de medir, aún más teniendo en cuenta la mala relación actual entre Argentina y Venezuela. "Para el caso, el estado de la relación entre ambos países es muy negativa", sumó el letrado y explicó que, cuando una persona extranjera es detenida en un país, "los jueces y fiscales tienen obligación de notificar a las autoridades" del país extranjero de dicha detención.

El problema es que "esta persona no tiene a quien comunicarle. No hay ninguna autoridad argentina que pueda hacer algo por él de forma directa", ya que los representantes diplomáticos argentinos fueron retirados de Venezuela en agosto de este año. "Acá estamos contra el tiempo. Lo grave es que Venezuela no exhibe a esta persona. Porque si estuviera detenida visiblemente uno puede hacer más acciones. Pero no sabemos en qué condición está", indicó.

El caso también ha afectado a la familia del gendarme Nahuel Gallo. María Gómez, su esposa, declaró en MDZ Radio que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el estado de su esposo y aseguró que su viaje a Venezuela fue estrictamente familiar. "Yo no conozco a la familia. Hice la petición del amparo internacional porque quería ayudar de alguna manera. Si la Corte Interamericana decide actuar, lo van a hacer público", concluyó.

