El angustiante pedido de la esposa del gendarme argentino secuestrado en Venezuela

Ocho días pasaron desde el secuestro del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, en manos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A medida que corre el tiempo, se incrementa la desesperación y son muchos más los angustiantes pedidos de auxilio por parte de sus familiares y seres queridos, que reclaman su pronta liberación.

En ese contexto, esta mañana, María Alejandra Gómez, esposa del suboficial oriundo de Catamarca, dio una entrevista para Radio Rivadavia en la cual declaró que, desde el domingo, desconoce el paradero de su pareja. “A mí lo que se me cruza por la cabeza es pensar en lo que él debe estar pensando. Estamos viviendo una pesadilla”, se sinceró la mujer en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi.

“Aunque yo conozco a Nahuel y sé que es una persona fuerte, pero nos angustia no saber nada”, admitió la mujer venezolana que está hace cinco años con Nahuel Gallo. Juntos, formaron una familia, con un bebé de casi dos años, y se instalaron en una casa ubicada en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.

El gendarme argentino desapareció tras cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Archivo MDZ / Redes sociales

Según lo que María contó en la entrevista, ella volvió con el bebé hace siete meses a Venezuela para colaborar con unos trámites de su madre. Por ello, el gendarme había decidido pasar sus vacaciones en el país comandado por el régimen de Nicolás Maduro, con el deseo de reencontrarse con su familia y pasar juntos las fiestas.

“Le decía que tenía que conocer Venezuela, que las playas son hermosas. Lamento mucho que sea mi país el que le esté haciendo esto”, se lamentó Gómez en la entrevista, y profundizó: “No sé nada diferente a lo que está circulando en redes sociales. Hay algunas informaciones extraoficiales que no sería bueno cruzarlas hasta que sepamos a ciencia cierta dónde está Nahuel, en qué condiciones está, si está bien. No he tenido ningún tipo de contacto con él desde el día domingo que fue detenido”.

“Tengo un bebé que habla con su papá todos los días y ahora siente la angustia de todos nosotros y me enloquece”, confesó con angustia María, y recalcó: “Lo único que sé es que Nahuel es la persona más buena del mundo. Es el padre más amoroso, es el mejor hijo, es un hermano extraordinario, es una pareja genial”.

Respecto a las críticas que circulan en las redes sociales hacia el gendarme, su esposa respondió: "He visto muchísimo en las redes sociales que critican mucho que Nahuel haya venido para acá y sí, cometimos un error, pero nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto”.

Las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia secuestraron a Gallo con la acusación de que la administración bolivariana lo consideraba un espía enviado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, María aseguró que no podrían estar más alejados de la realidad: “Somos totalmente apolíticos, sí estamos al tanto de las cosas que pasan, pero más allá de todo lo político, somos gente de a pie, gente trabajadora, que compramos los pasajes con muchísimo esfuerzo. Vivimos en Mendoza, Nahuel no andaba en ninguna tarea de paz en Colombia. Se dicen muchas cosas que no son. Sepan que es totalmente inocente y que lo que le está pasando es totalmente injusto”.

Mirá la entrevista que dio María Gómez previamente