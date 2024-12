¿Qué es la fe? San Juan de la cruz

¿Acaso la fe es descubrir cómo creen en nosotros?

¿Y quién cree en nosotros…?

¿Acaso “cómo” nos evidencia “quién”?

¡Dios… estás en mí como estás en vos. Solo necesito creer!

¡Si no sé como me amás no sé cómo amar!

¡Amamos como creemos!

Como pedimos, como esperamos, como podemos dar…

Como puedo creer es como puedo ser.

La actitud nos acerca el resto.

Como asumimos… somos

Dios nos mira hasta mirarnos como él nos mira.

La fe es la razón del sentido.

El sentido es nuestra libertad.

Este ciego así puede ver…

“sin otra luz ni guía / que la que en el corazón ardía.. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía” (S. Juan de la Cruz, Noche oscura del alma, 3-4). Ilustraciòn: Juan Barros.

“Palabras de teólogo y de místico que ha conocido a su Hacedor” Así presencia Juan Pablo II a San Juan de la cruz. Así lo hace presente. Y Benedicto XVI así responde al agotamiento de preguntarnos “cómo” creer:

“Para encontrar la respuesta debemos ante todo tener presente que la vida de san Juan de la Cruz no fue un volar en nubes místicas, sino que fue una vida muy dura, muy práctica y concreta, tanto como reformador de la Orden, donde encontró muchas oposiciones, como superior provincial, como en la cárcel de sus hermanos, donde estaba expuesto a insultos increíbles y a maltratos físicos. Fue una vida dura, pero precisamente en los meses pasados en la cárcel escribió una de sus obras más hermosas. Y así podemos entender que el camino con Cristo, ir con Cristo, «el Camino», no es un peso añadido al ya suficientemente duro fardo de nuestra vida, no es algo que haga más pesado esta carga, sino que es una cosa totalmente distinta, es una luz, una fuerza, que nos ayuda a llevar este peso. Si un hombre lleva dentro de sí un gran amor, este amor le da casi alas, y soporta más fácilmente todas las molestias de la vida, porque lleva en sí esta gran luz”

Lo encontramos a Dios como lo encontramos al prójimo.

Como creemos en Dios creemos en nosotros.

La realidad es un descubierto.

Tu deuda es la fe.

¿Dios es como crees en él?

¡Dios es como cree en nosotros! Ilustraciòn: Juan Barros.

“Sus análisis asombran al filósofo, al teólogo y hasta al psicólogo. El Doctor Místico nos enseña la necesidad de una purificación pasiva, de una noche oscura que Dios provoca en el creyente, para que más pura sea su adhesión en fe, esperanza y amor. Sí, así es. La fuerza purificadora del alma humana viene de Dios mismo. Y Juan de la Cruz fue consciente, como pocos, de esta fuerza purificadora. Dios mismo purifica el alma hasta en los más profundos abismos de su ser, encendiendo en el hombre la llama de amor viva: su Espíritu” -aconseja Juan pablo II-.

