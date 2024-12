Cómo lograr bienestar cuando no podemos con todo, todo el tiempo

Vivimos en una era en la que las expectativas parecen estar siempre altas, tanto en nuestra vida personal como profesional. Nos bombardean mensajes que nos dicen que debemos ser productivos todo el tiempo, que hay que cumplir con todas las responsabilidades y que nuestra vida debe ser impecable en todo momento. Pero, la realidad es que no siempre podemos con todo.

Aceptar que no podemos con todo

Lo primero que debemos entender es que es imposible abarcar todo, todo el tiempo. La idea de que debemos ser capaces de manejar todos los aspectos de nuestras vidas de manera impecable es una falacia que nos agota. Aceptar nuestra humanidad y limitaciones nos permite ser más compasivos con nosotros mismos. Esta aceptación no significa conformarnos, sino entender que nuestro bienestar es más importante que cumplir con las expectativas ajenas.

Vivimos en una era en la que las expectativas parecen estar siempre altas. Foto: MDZ.

Priorizar lo que importa

Cuando sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, a menudo nos olvidamos de lo que realmente es esencial. Identificar nuestras prioridades es fundamental para navegar la vida de manera más equilibrada. Pregúntate: ¿Qué es lo que más valoras en este momento? Tal vez es dedicar tiempo a la familia, cuidar de tu salud mental, o alcanzar un objetivo profesional. Al enfocarte en lo que realmente importa, dejas espacio para lo que realmente nutre tu bienestar.

Permitirnos descansar y desconectar

Una de las claves del bienestar es el descanso consciente. Vivir bajo la presión de estar siempre ocupados puede ser devastador para nuestra salud mental. Tomarse tiempo para descansar no es un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, no se trata solo de dormir más horas, sino de desconectar de las preocupaciones diarias. Esto puede ser tan simple como un paseo por la naturaleza, leer un buen libro o practicar una actividad que te guste. La desconexión nos recarga y nos permite ver las cosas con claridad.

Aprender a decir “no”

La habilidad para decir no es esencial para mantener nuestra paz interior. En ocasiones, aceptamos compromisos porque no queremos decepcionar a los demás o porque tememos ser percibidos como perezosos o irresponsables. Sin embargo, asumir más de lo que podemos manejar solo incrementa el estrés. Ser honestos con nuestras capacidades y establecer límites es una forma saludable de cuidar de nuestra salud mental y emocional.

La habilidad para decir no es esencial para mantener nuestra paz interior. Foto: MDZ.

Cultivar la autoempatía

La autoempatía implica ser amables y compasivos con nosotros mismos, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos. La autocrítica excesiva puede ser paralizante y dañina. En lugar de juzgarnos severamente, debemos tratarnos con la misma comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano en una situación similar. Recordemos que todos enfrentamos momentos difíciles y que no hay nada de malo en no estar bien todo el tiempo.

Conectar con los demás

En momentos de agobio, es fácil caer en la trampa del aislamiento, pero la conexión humana es vital para el bienestar. Hablar con alguien de confianza, compartir nuestras preocupaciones o simplemente disfrutar de un momento con un ser querido puede ser profundamente reconfortante. Las relaciones de apoyo son fundamentales para navegar los momentos difíciles, y a menudo nos ofrecen perspectivas que no habríamos considerado por nuestra cuenta.

La autocrítica excesiva puede ser paralizante y dañina. Foto: MDZ.

Practicar la gratitud

La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva. Cuando nos sentimos abrumados, nuestra mente tiende a centrarse en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado. Practicar la gratitud, incluso en los momentos difíciles, nos permite reconocer lo que sí tenemos: la salud, las relaciones, los pequeños logros del día a día. Esto no solo alivia el estrés, sino que también mejora nuestra resiliencia ante los desafíos.

Aceptar el cambio y la impermanencia

La vida es dinámica y cambia constantemente. La resiliencia se construye cuando aprendemos a fluir con esos cambios, en lugar de resistirnos a ellos. El bienestar no se trata de mantener siempre el control, sino de adaptarnos con flexibilidad a las circunstancias cambiantes. Aceptar que no todo está bajo nuestro control nos libera de la ansiedad por lo que no podemos cambiar. La vida es dinámica y cambia constantemente. Foto: MDZ.

Cuidar de la mente y el cuerpo

El bienestar físico y emocional están profundamente conectados. Practicar actividades físicas que disfrutes, como caminar, bailar o hacer yoga, no solo mejora nuestra salud física, sino que también reduce el estrés y mejora nuestro estado de ánimo. Además, nutrir la mente con actividades relajantes como la meditación, la lectura o la escritura puede proporcionarnos paz mental.

Aceptar que el bienestar no es constante

Finalmente, es importante recordar que el bienestar no es algo que se logre una vez y para siempre. Habrá días en los que nos sintamos más agotados, más ansiosos o más estresados. Es parte de la vida. Lo importante es que tenemos las herramientas para volver a centrarnos, recargar energías y seguir adelante con una mentalidad más saludable.

Conclusión

No podemos con todo, todo el tiempo, y está bien. La clave para lograr el bienestar reside en reconocer nuestras limitaciones, priorizar lo que realmente importa, darnos permiso para descansar y conectar con lo que nos hace bien. Cuidarnos a nosotros mismos no solo es un acto de amor propio, sino una necesidad para vivir una vida más equilibrada y plena. Verónica Dobronich

* Verónica Dobronich, cofundadora de Gimnasio de emociones