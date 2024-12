Tras los accidentes, camioneros criticaron la mala gestión de la Aduana de Mendoza

Desde la Asociación Civil de Camiones Unidos de Mendoza (ACCUM) lanzaron un fuerte comunicado criticando la falta de coordinación y la mala gestión de la aduana de Mendoza en Uspallata.

"SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE MENDOZA JAVIER DRACKE: ACCUM viene sufriendo por la falta de coordinación y una muy mala gestión de la aduana de Mendoza en Uspallata, con enormes demoras para atender a nuestros colegas choferes que son derivados a controles de scanner y binomio guía - can haciendo abuso de poder por el sólo hecho de hacerles perder el tiempo y no como un modo de control como debería ser, donde los encargados de realizar esa función no están en sus puestos de trabajo y los scanner no funcionan", arranca el comunicado.

"También continúan tomando represalias ante estas observaciones tratando de amedrentar al trabajador del volante. Se evidencia una gran falta de control de parte de las autoridades responsables y sus obligaciones como funcionarios públicos dejan mucho que desear, demostrando una total falta de vocación y servicio, parecen no entender que ellos deben cumplir con su labor de servidores públicos", agrega el mensaje.

El comunicado de ACCUM.

"La Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza ha tratado de colaborar con las autoridades de aduana buscando mantener una comunicación abierta para poder informar las irregularidades que nosotros detectamos, pero no han prosperado y no hay referentes con quien dialogar ya que nos han cerrado todos los canales de comunicación y nadie nos atiende ni un llamado telefónico, ni un mensaje de WhatsApp como lo venían haciendo hasta que nuestro señor Presidente de la Nación tomó las medidas conocidas por todos para con ese ente de contralor. Una verdadera vergüenza que no estamos dispuestos a aceptar", concluye el comunicado.