El chat viral de un albañil que trabajó en mayo y ahora pide caja navideña

Un insólito mensaje recibió un hombre por Whatsapp de un albañil que había contratado en el pasado mes de mayo pasado. En el chat, el hombre de la construcción le solicitaba una caja navideña en función de estar próximo a las fiestas.

Lo que llamó la atención del empleador no fue en sí mismo el pedido sino la autosuficiencia del albañil para describir sus aptitudes, llegándose a calificar como "un artista" o el "As de la construcción".

El mensaje en sí señalaba textualmente lo siguiente: "Buenas tardes espero no interrumpir nada con mi wap... estaría solicitando una caja navideña ya q este año tuvo ud.. la fortuna de tener en su domicilio al nro 1 ...espero aya quedado conforme con mi inmejorable arte... no soy ALBANIL... Soy un artista sin dudas umildemente el AS.. de la construcción".

Ante la arrolladora seguridad con la que se describía a sí mismo, el empleador no dudó en contestarle: "Sos Crack!!!". Y accedió rápidamente, contestándole: "Te separo unos vinitos en lugar de la caja navideña. Que estés bien hermano".

El hombre en cuestión compartió una captura de pantalla del intercambio de mensajes por Whatsapp en su red social "X", donde se identifica como @Elpablito78, con el mensaje: "El albañil que estuvo en casa en mayo me mando un WatsApp para pedirme una caja navideña. Un artista de la cuchara, un hombre de bien..."

El detalle en sí está en que Juan Pablo Maldonado tiene una cadena de mercados gourmets en Las Cañitas, Belgrano, Nuñez y otros barrios porteños, donde comercializa quesos, fiambres, delicatessen, vinos y destilados.

Aunque algún seguidor sugirió que el albañil habría repetido el mismo mensaje a todos sus clientes, en el caso de Maldonado, parece haber sabido muy bien a quién elevaba su solicitud.

Tras compartir el chat en un mensaje de X, rápidamente el hashtag "caja navideña" se convirtió en tendencia de dicha red social. Los comentarios no tardaron en dar su apoyo incondicional al "artista del cemento".

"Me emocionó su oratoria. Lo que debe entonar después de 2 tubitos de tinto EL AS DEL FRATACHO", comentó un usuario. "Por la forma como la pidió, se lo tiene bien merecido", aportó otro. En otro comentario, se pudo leer: "Iría a la guerra por gente como él. El manguero educado me puede".

Más tarde, Maldonado comentó: "Lo conozco hace muchos años, nunca viene otro a laburar. Menos a mi casa!". Y agregó: "Es el mismo hombre que cuando le serví unos fideos me dijo… ´Yo los como por que sos vos y te pusiste a cocinar, pero yo en mi casa si no es con estofado no los como´. Desde ahí en más todas las comidas fueron con carne".

Ante comentarios como "También se le podría acercar un diccionario. O al menos, un corrector ortográfico", @Elpablito78 se puso en defensa del trabajador: "No le hace falta, tiene nivel!!!". En tanto, en la consulta si el albañil en cuestión "era un artista o un chamuyero", la respuesta fue contundente: "Un genio".

El posteo en "X" se volvió viral. Tuvo 1,5 millones de vistas, un millón de reposteos y 49 mil "Me gusta".