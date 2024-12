La férrea defensa de un funcionario a la baja de edad mínima para tener armas

Mediante decreto, el Gobierno nacional bajó la edad mínima para comprar, portar y usar armas de uso civil a los 18 años. Ahora este es el único requisito necesario en lo referido a la edad para tener armas dentro del marco de la ley.

La medida se logró modificando la reglamentación de la Ley 20.429 mediante el Decreto 1081/2024, firmado por el presidente Javier Milei. Juan Pablo Allan, titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), explicó los principales fundamentos del Gobierno en MDZ Radio 105.5 FM.

Juan Pablo Allan con Patricia Bullrich. Foto: WhatsApp

Los argumentos oficiales

Allan es titular del organismo que se encarga de "registrar, autorizar, controlar y fiscalizar actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales controlados", y dio los siguientes argumentos para bajar la edad mínima a los 18 años:

El Gobierno busca "corregir un desajuste legislativo". La Ley de Armas de 1975 había establecido 21 años como la edad mínima para ser considerado un "legítimo usuario" de armas, en línea con la mayoría de edad de esa época. Sin embargo, "tras la reforma del Código Civil y Comercial, que definió la mayoría de edad en 18 años, las leyes de armas quedaron desfasadas". Allan señaló que el objetivo es "actualizar" la ley para alinearla con la definición de mayoría de edad más reciente.

En Argentina existen 1.060.910 de legítimos usuarios de armas de fuego. Foto: Imagen ilustrativa

Allan cree que el "la normativa es muy sólida". Bajar la edad mínima para portar armas no sería algo negativo "porque la edad es solo un requisito de muchos. Se establecen exámenes físicos, psicológicos, no tener antecedentes penales, etcétera". En realidad, "la cantidad de requisitos son muy estrictos en Argentina. Y la actitud de los jóvenes de 18 años es muy distinta a lo que era antes. Tenemos que adaptarnos", destacó.

El titular de ANMaC defendió la medida y negó que haya un mayor riesgo de violencia. Allan diferenció a los "legítimos usuarios" de armas, quienes "cumplen con todos los requisitos legales", de aquellos que "no están a derecho". Afirmó que "la mayoría de los problemas no provienen de los usuarios legales, sino de quienes no siguen la ley", y destacó que "solo un pequeño número de jóvenes de 21 años están registrados como usuarios legítimos".