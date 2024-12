Fin de año: una pausa, no un punto final

Llega diciembre, y con él, una mezcla de emociones. Entre brindis, balances y listas de pendientes, muchos sentimos que el mundo se reduce a estas últimas semanas. Es el momento en que surgen las prisas por cerrar proyectos, cumplir metas y resolver lo que quedó en el tintero. Pero, ¿realmente es necesario este frenesí? Aquí va una invitación a tomarlo con calma: recordemos que después del 31 de diciembre, hay un 2 de enero.

El fin de año no es el fin del mundo

El cambio de año es solo eso: un cambio de fecha. Es natural querer cerrar ciclos, pero no todo tiene que resolverse antes de la medianoche del 31. Lo que no alcanzaste a hacer, podrá retomarse más adelante. La vida sigue, y lo importante no es la perfección, sino el progreso.

Llega diciembre, y con él, una mezcla de emociones.

A menudo, esta presión autoimpuesta se convierte en estrés, agotamiento o incluso frustración. Pero en lugar de ver el fin de año como una cuenta regresiva llena de tareas, ¿por qué no verlo como una oportunidad para reflexionar y agradecer?

Lo que se hizo está bien, lo que no, también

¿No terminaste todos tus objetivos del año? Está bien. Quizás hiciste más de lo que crees. Tal vez aprendiste lecciones valiosas, enfrentaste desafíos imprevistos o simplemente te diste permiso para descansar. No necesitas un check completo en todas tus metas para haber tenido un año valioso.

Y si algo quedó pendiente, será porque tiene su momento más adelante. Recuerda que el tiempo no se detiene el 31 de diciembre: el 1 de enero es un día como cualquier otro, y el 2 también.

Cómo tomar el cierre del año con calma

Haz un balance realista: evalúa lo que lograste, pero también ten en cuenta las circunstancias. No todo depende de tu esfuerzo; muchas veces, los resultados están influenciados por factores externos.

Agradece: más que lamentar lo que no fue, enfócate en lo que sí fue. Agradece los pequeños y grandes momentos que te hicieron crecer.

Planea con serenidad: si algo no se logró este año, dale su lugar en el próximo. Pero no te sobrecargues de expectativas; los planes deben ser flexibles.

Conéctate con el presente: en lugar de pensar en lo que falta, disfruta de las fiestas, de tus seres queridos y del momento presente. Es ahí donde está la verdadera riqueza.

Evalúa lo que lograste, pero también ten en cuenta las circunstancias.

El año nuevo, una nueva oportunidad

Es un momento perfecto para recalibrar y seguir avanzando, sin la presión de ser perfecto ni de hacer todo a la vez. En este cierre de año, recuerda que el calendario es solo una herramienta, no un juez. Relájate, disfruta, y confía en que siempre habrá tiempo para seguir creciendo.

Porque, después de todo, lo importante no es cómo cierras el año, sino cómo vives cada día.

Verónica Dobronich.

* Verónica Dobronich, cofundadora de Gimnasio de emociones