Migue Granados cruzó fuertes palabras con una usuaria de redes que lo criticó

En X (ex Twitter) es totalmente normal ver cruces y peleas entre personas famosas y demás usuarios. Muchos actores, conductores y celebridades no pueden evitar responder a comentarios de haters que hablan de ellos. Ayer, pudimos ver como Dillom increpó a un pasajero de avión que lo había escrachado en redes, mientras también el famoso humorista Migue Granados, tuvo un fuerte intercambio con una usuaria que criticó su podcast.

El intercambio se hizo viral y rápidamente el nombre de Migue Granados se hizo tendencia en la ex red social de pajarito. Todo comenzó cuando la usuaria Gi Davidswright subió un comentario negativo con respecto a "La Cruda", un podcast donde el hijo de Pablo Granados entrevista a famosos y personalidades con historias de vida singulares.

Migue Granados se convirtió en tendencia en X por una respuesta algo subida de tono. Foto: Archivo

En la publicación de la usuaria de X, que tiene algo más de 16 mil seguidores, se puede leer "Vi una entrevista a Mallm4nn que le hizo M1gue Granad@s, yo debo estar vieja, porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar". Aunque Gi Davidswright no quiso nombrarlo directamente, el comentario no pudo no llegar al empresario de Olga quien contestó al instante.

"Coincido con lo de vieja. Si me permitís, me gustaría agregar resentida, pelotuda y malco... Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro", respondió Migue Granados con un tono que refleja su personalidad sin filtros. El comentario tuvo más de 6 mil likes, mientras la publicación de la influencer tuvo alrededor de 11 mil.

El cruce entre una usuaria de X y Migue Granados que se hizo viral. Foto: X

Por supuesto, la usuaria de X volvió a contestarle diciendo "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda, pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más". Comentario que también recibió el apoyo de otras personas, "Hiciste una crítica correcta y el maleducado lo único que hace es agredir porque no sabe otra cosa", "Encima la manera de responder da cuenta de lo vulgar y ordinario que es", se puede leer. Migue Granados siguió contestando "Pero si no entendes el concepto del podcast cerra el or... Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias".