Colegios de la UNCuyo: cuántos alumnos rinden, cuántas vacantes hay y cuándo se sabrán los resultados

Luego de un curso de nivelación que no tuvo costo para los participantes, y que se desarrolló durante todos los jueves, entre el 15 de agosto y el 31 de octubre, 2.886 estudiantes (el listado se puede consultar acá) rendirán el primer examen de Lengua para ingresar a primer año en 2025. Son quienes participaron del trayecto formativo de nivelación para Lengua y Matemática que la UNCuyo puso a disposición para las familias interesadas en alguna de las vacantes disponibles para primer año en las seis escuelas secundarias y cumplieron con los requisitos previstos (930 vacantes para las orientadas y 180 para las técnicas).

Se evaluará primero Lengua, el sábado 9 de noviembre a las 9 en un solo turno en simultáneo; y luego Matemática, el sábado 16 de noviembre. Los resultados de ambas evaluaciones y su promedio se publicarán el viernes 22 de noviembre a las 12 en un listado con la totalidad de los estudiantes que rindieron. Estarán disponibles haciendo click acá y en los sitios web de cada una de las escuelas de la UNCuyo.

Para participar de los exámenes es indispensable que cada estudiante se presente con la última versión física del Documento Nacional de Identidad (la tarjetita). Se solicita especialmente que no lleven celulares, tablets, smartwatch, calculadora ni ningún otro elemento. Se le proporcionará un lápiz, goma y hojas para borrador (no podrá usar otros materiales). Sin DNI no podrán rendir. En todo momento contarán con asistencia personalizada para cualquier demanda o necesidad que puedan manifestar.

Aquí puede consultarse el listado de los habilitados para rendir con la distribución de aulas donde lo harán.

La directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, analizó el cierre del ciclo de la Nivelación en la antesala de los exámenes. Destacó el esfuerzo que han hecho los estudiantes con el apoyo de sus familias. “Nadie puede solo, eso es una realidad” sostuvo.

Y en ese sentido, más allá de las vacantes disponibles para primer año, la pedagoga resaltó el trabajo de la Universidad para poner a disposición de todos los estudiantes de séptimo grado del sistema educativo de Mendoza los materiales con los saberes de Lengua y Matemática elaborados por un equipo de expertos, tanto en lo disciplinar como en lo tecnopedagógico.

“Es algo para evaluar en su justa dimensión, con un valor agregado enorme, porque se trata de una experiencia inédita en las escuelas universitarias en Argentina. Cuando yo hago el balance de todo este proceso, creo que ahí es donde más foco debo poner, la universidad pública es para esto. Es llegar a todos lados con nuestras políticas educativas, es aportar a todos los estudiantes que van a ingresar a su próxima etapa que es el secundario”, cerró Barrozo.