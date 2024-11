Atención jubilados: un cambio en PAMI genera problemas en las farmacias

El viernes 1 de noviembre cambió el sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios y desde ese día se han registrado demoras y problemas en la entrega de algunos medicamentos.

Un día antes de los cambios, la Confederación Farmacéutica Argentina informó que PAMI dispuso la migración de sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios, es decir, que dejó de usar el FarmaPAMI y pasó al sistema de IMED. “Decisión que es prerrogativa del Instituto y escapa al ámbito de las entidades farmacéuticas”, comunicaron desde la entidad.

Cómo afecta a las farmacias

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina, indicaron que las farmacias “no deberían sentir ninguna diferencia de cómo validan el día 31 de octubre a como validarán el día 1º de noviembre ya que los sistemas de gestión o validación, sean privados o de colegios, lo que harán es modificar el destino de su tráfico de datos dejando de destinarlos a FarmaPAMI y pasando a destinarlos a IMED, sin que la farmacia note ninguna diferencia”.

PAMI pasó del sistema FarmaPAMI y al IMED.

Sin embargo, en la práctica se han registrado demoras e inconvenientes en algunas farmacias con la entrega de medicamentos. Algunos usuarios de las redes sociales manifestaron su enojo en “X”. “HOY 4/11/24 llamé a 2 farmacia para q me digan si tenía recetas y las 2 me dijeron lo mismo: NO HAY SISTEMA EN PAMI.!!”, escribió una internauta.

“xq no puedo comprar medicamentos en la farmacia, zona oeste dicen q esta caido el sistema!! Necesito los remedios!!!!”, “Se dieron cuenta que NO FUNCIONA el sistema de @PAMI_org_ar para retirar medicamentos.??”, reclamaron otros usuarios.

Cómo afecta a las jubilados

Según la información oficial, el cambio de sistema de validación de las recetas no afecta ni las condiciones de la prestación, ni las coberturas, ni los planes, ni los vademécums, ni los cronogramas de cierres y presentaciones, ni los plazos de pago.