La belleza de las imágenes y un llamado de atención: los profundos mensajes surgidos de un concurso escolar

“La foto fue un instante”, dice Abril Díaz, alumna de sexto año de la escuela Tito Francia, de Jocolí, Lavalle. Ella registró en una foto instantánea la alegría y la mirada cómplice de su compañera de curso y abanderada. Pero en el mismo "fresco" se puede interpretar el orgullo de una mujer adulta (una docente) y todo lo que lleva arraigado la escuela. Algo similar podrían decir los estudiantes de las escuelas Alemania, Brasil, Francia, de todo Mendoza y el país que participaron del concurso Luz, Cámara e Inclusión, el certamen de fotografía y video que motiva la creatividad y la expresión. La escuela de Lavalle fue la ganadora en la categoría fotografía, en una selección que incluyó una enorme gama de escenas y situaciones.

Este año el tema elegido fue el de las emociones. Y como el arte y la comunicación sirven también para reflejar lo que sucede en la época, hay también un profundo mensaje que surgió. “Nos ha preocupado el tema de la salud mental, cómo nuestros estudiantes y los adolescentes están viviendo los temas relacionados con esto. Lo hemos visto en las fotos, en los materiales. Muchos adolescentes, en una gran cantidad, han elegido temáticas como la ansiedad, la tristeza, la soledad, el intento de suicidio. Es un alerta para seguir trabajando el tema de la salud mental, del proyecto de futuro de nuestros estudiantes”, explicó Claudio Peña, director de la escuela José Vicente Zapata, que organiza el concurso.

La foto de una escuela de Francia.

En las imágenes, algunas espontáneas y otras recreadas artísticamente, hay mensajes duros. También sonrisas, amor adolescente y alegría.

Fue la edición número 13 del concurso y participaron 72 instituciones y más de 2500 estudiantes, 80 profesores asesores y 240 cortometrajes. Hubo propuestas de escuelas de toda la provincia de Mendoza, de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe,, Jujuy, La Plata y Córdoba. Pero como ocurre en cada edición, la participación fue internacional y se presentaron escuelas de Francia, España, Brasil y Alemania.

Una de las fotos reconocidas.

“Estamos muy agradecidos y contentos de haber ganado el proyecto. Fue un corto que nos gustó mucho hacer, nos llevó mucho tiempo hacerlo. Estamos muy contentos de haber participado y haber ganado”, dijo Juan Pablo Burgos, de quinto año de la escuela José Vicente Zapata, quien integró el grupo ganador en la categoría corto.

El corto ganador

Las fotos y videos se ejecutaron con las herramientas que los adolescentes tenían a su alcance en la escuela, con la asistencia de docentes. “Para nosotros fue increíble, una experiencia muy linda. Habíamos participado antes. Este año me incorporé al grupo como fotógrafa. La primera foto la sacamos con una foto escolar. Esa foto salió en un segundo…fue una experiencia hermosa. Haber podido llevar el nombre de la institución fue un orgullo“, explicó desde Lavalle Abril Díaz.

Otra de las fotos galardonadas.

“La verdad es que haber ganado el concurso fue una alegría muy grande. Cuando nos avisaron que habíamos ganado, la alegría, la emoción y el orgullo fue muy grande. El laburo en grupo con todos los integrantes fue muy lindo y significativo. Tenemos mucha satisfacción que esté sonando la escuela por esto. Los concursos artísticos son muy buenos y es hermoso que podamos participar. Compartiendo la alegría con toda la Tito Francia. La Tito Francia está muy emocionada”, contó Ana Gómez, profesora de Teatro de la escuela.

La fotografía ganadora tiene una hermosa historia detrás. Foto: Abril Díaz.

La imagen ganadora tiene muchas interpretaciones y al verla se trasluce la espontaneidad. Detrás, hay historias hermosas. El diario El Despertador de Lavalle la contó con detalles, pues la fotógrafa y la fotografiada tienen un vínculo profundo que también está registrado de manera artística. Abril casi borra la foto porque para ella no era buena. Pues, la interpretación del jurado del concurso fue distinta. La imagen fue tomada en el acto del 9 de julio y fue una especie de juego. "Fue el acto del 9 de julio, yo estaba probando la cámara, porque siempre se prueba antes de iniciar. Entonces las miro, y lo que tiene es que Mica, la abanderada, es que siempre me encuentra...Yo no quiero que ellos me encuentren...Pero bueno, ella siempre me encuentra donde estoy. Cuando voy a disparar la veo que me mira y se empieza a reír, y justo pasa Vivi (docente de la escuela, en el primer plano, desenfocada) y digo ‘¡no!, me sonó la foto’, pero cuando la vemos bien, quedó genial", explicó la fotógrafa a El Despertador.

El Diario, segundo premio en la categoría Cortometraje

"Desde la organización creemos que se cumplieron altamente con las expectativas del concurso", explicó Claudio Peña. Este año el Proyecto Luz Cámara e Inclusión participo del Congreso Internacional de Aprendizaje en Holanda en la categoría educación e inclusión.

En la categoría fotografía profesional el ganador fue el periodista, editor y fotógrafo de MDZ Juan Ignacio Blanco. La foto de Juan Ignacio Blanco.

Todos los ganadores

En la categoría fotografía para estudiantes los resultados fueron;

Primer Premio: Escuela Tito Francia de Lavalle

Segundo Premio: Escuela Maria Elena Chapeau de Godoy Cruz

Tercer Premio: Escuela Carlos Varas Gazari de Capital

Mención Especial: Escuela Polivalente de Artes de San Rafael.

Mención Especial: Escuela Emilio Civit de Maipú

Mención Especial: Escuela Dr José Vicente Zapata

Los organizadores del festival otorgaron menciones por la creatividad, originalidad y trabajo en equipo.

Mención Especial: Centro de Día Antes Nunca Estuve San Rafael

Mención Especial: Escuela Dr.-Kurt-Schumacher-Schule Reinheim de Alemania

Mención Especial: Collège Emile Zola Francia

Mención Especial: Escuela FAETEC Campus Marechal Hermes R. Xavier Curado, sn - Mal. Hermes Rio de Janeiro – Brasil

En la categoría Cortometraje participaron 240 cortos de los cuales un jurado experto decidió los siguientes resultados:

Primer Premio: Escuela José Vicente Zapata Mendoza

Segundo Premio: Instituto Oncativo Córdoba

Tercer Premio: Escuela Aurora Torres de San Martin

Mención Especial: Escuela Américo D´Angelo Guaymallen

Mención Especial: Colegio Nadino Capital



En la categoría C dirigida a fotógrafos profesionales y/o amateur los ganadores son: