Cuidado: por qué todavía no aplica la baja de impuestos a compras en el exterior

Ya comenzó el Black Friday en Estados Unidos. Con la reciente baja de impuestos, para muchos compradores argentinos se vuelve muy tentador hacer algún pedido a través de Amazon o eBay. Sin embargo, Yanina Lojo, licenciada en comercio Exterior, dio una advertencia en MDZ Radio: la medida todavía no está vigente.

"Hasta que la iniciativa no haya sido publicada en el Boletín Oficial nada de esto entra en vigencia", aclaró. Esto significa que, si un argentino comprase un producto del exterior ahora mismo, "no aplicaría la medida y no habría beneficio". Se espera que la publicación en el Boletín Oficial llegue el próximo lunes o martes a más tardar, "pero dependemos de eso", destacó.

Los smartphones son de los productos más codiciados para comprar en el exterior. Foto: Shutterstock

Los detalles de la baja de impuestos

La especialista explicó en específico cuáles son todos los cambios que aplicará el Gobierno nacional a las compras al exterior. Primero que nada, "la medida fiscal reduce los impuestos para productos comprados online desde el exterior". Aplicará a partir de diciembre en adelante.

El monto libre de impuestos para la importación de productos sube de USD 1.000 a USD 3.000.

El límite de peso por paquete sigue siendo 50 kg, "y no se pueden traer más de tres unidades de la misma especie", destacó. Además, hasta USD 400 de valor no se pagarán derechos ni tasa estadística. "Un dato importante: Solo se paga sobre el monto que exceda esa cifra". Por ejemplo, si hicieras una compra de USD 500, todos los impuestos añadidos solo aplicarían en eso USD 100 excedentes.

Walmart.com también está creciendo mucho en Estados Unidos. Foto: MarketplacesHoy

Se mantiene el cobro del IVA correspondiente sobre los productos. "Además, los impuestos internos también siguen aplicando".

Los productos que se beneficiarán de la medida incluyen ropa, calzado, juguetes, celulares, computadoras, perfumes, artículos de cuidado personal, libros, insumos y repuestos. "Lo que es importante es que los pedidos se tienen que hacer de envío particular. Si esto ingresa por el sitema puerta a puerta, el envío no tiene todo este tratamiento ni beneficio.

El régimen puerta a puerta sigue vigente para compras de hasta USD 50, con impuestos adicionales a partir de ese monto. Para compras mayores a $50, se paga un 50% de impuestos sobre el excedente

El régimen de envíos para compras personales es limitado a cinco envíos por año calendario por persona mientras que el régimen de compras online será equivalente a los sistemas existentes en la región, como en Chile, para facilitar las compras internacionales.

Importante: el impuesto PAIS, que afecta las compras con tarjeta, continuará vigente hasta el 23 de diciembre de 2024.

Por último, "se estima que el dólar turista podría bajar a $1300 tras la eliminación del impuesto PAIS".

