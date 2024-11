Paro de anatomopatólogos: ¿qué reclaman los 13 especialistas que hay en Mendoza?

A partir del 9 de diciembre, los anatomopatólogos de Mendoza llevarán adelante un paro por tiempo indeterminado en protesta por las condiciones laborales y la falta de reconocimiento a su labor. La especialidad se encarga de realizar estudios diagnósticos cruciales para el tratamiento de diversas patologías y, para conocer mejor la situación, Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

"Todos nos hemos hecho un Papanicolaou, o un estudio de algún lunar, de algún tumor, o en alguna operación donde sacan una parte y le hacen analizar. Ese análisis de ese material es el que hacen estos únicos 13 anatomopatólogos que quedan en la provincia de Mendoza tanto para la parte pública como privada", detalló Iturbe, resaltando la vital importancia de esta especialidad para el diagnóstico médico.

La escasez de profesionales en la especialidad ha llegado a niveles críticos ya que "quienes se han jubilado no se han repuesto esos cargos, los jóvenes no están estudiando estas carreras. Ahora las han promocionado y ojalá tengamos buenos resultados, pero falta que se capaciten cuatro años como mínimo. Es una especialidad médica que se hace como residencia", comentó.

La situación "es grave y lamentablemente no hemos sido escuchados. Desde el año pasado que venimos planteando esta situación. Este año hemos tenido la pérdida de varios. Perder uno ya es una catástrofe, y está a punto de renunciar uno más en estos días", señaló la secretaria general de Ampros.

Ante la falta de respuestas del Gobierno provincial Iturbe señaló: "Les damos esta instancia de diálogo, pero con una presión porque si no pasa nada el 9 de diciembre, no podemos seguir así. Por el bien de los mendocinos y de la salud pública", advirtió y subrayó que "desde principio de año estamos tratando de ver que nos atiendan por este tema específico, pero no nos han recibido y después de la paritaria se comprometieron a abrir la Comisión Negociadora para ver todos estos temas, porque no es la única especialidad, y no nos han convocado. No cumplen con la paritaria", afirmó.

El contexto laboral de los anatomopatólogos en Mendoza es aún más complejo debido a la sobrecarga de trabajo. "Hay profesionales que tienen cargos de 24 horas. Para cumplir, porque esto es inalcanzable, o sea, la cantidad de demanda es tremenda", explicó Iturbe, quien mencionó que las patologías no oncológicas sufren demoras de hasta cuatro meses debido a la saturación. Además, gran parte del trabajo se realiza en condiciones precarias: "No existe ni la guardia pasiva, ni las horas trabajadas home office porque muchas cosas se las llevan a la casa y hacen los informes".

Escuchá la entrevista completa: