El dueño del parque acuático describió el momento en el que murió Francesca

La muerte de Francesca Mazza durante su viaje de egresados a Villa Carlos Paz hace un mes atrás causó una gran conmoción en todo el país. La niña mendocina estaba con sus compañeras del colegio Sagrado Corazón de la capital de Mendoza disfrutando de un día de extremo calor en el parque acuático Mundo Cocoguana cuando falleció en lo que en un principio se pensó que podría ser por asfixia por inmersión.

Sin embargo, el resultado de la autopsia y la confirmación por parte de la familia confirmó que la nena de 12 años no presentaba agua en sus pulmones ni lesiones externas en su cuerpo. Por eso, se supo que lo que padeció fue una muerte súbita desligando responsabilidad tanto para los responsables del establecimiento recreativo, las autoridades escolares y de la Municipalidad de Malagueño, a quien corresponde la jurisdicción del parque acuático, además de las de Villa Carlos Paz donde realizaba el viaje de egresados la pequeña.

Días previos a cumplirse un mes de esta tragedia, ayer Mundo Cocoguana emitió un comunicado que se difundió a través de sus redes sociales, luego de que el establecimiento permaneciera cerrado por algunos días para finalizar las pericias judiciales por el fallecimiento de Francesca.

Este martes, el dueño del parque recreativo, Enzo Gómez, expresó en declaraciones a Canal Doce que durante casi un mes tomaron la decisión de permanecer en silencio por respeto a la familia y a la espera de los tiempos de la justicia. Pero que luego que los familiares expresaron la causa del fallecimiento de la nena mendocina, decidieron difundir un comunicado sobre lo ocurrido.

“Nos mantuvimos en silencio para respetar a la familia y a los amigos de Francesca. Nos mantuvimos en silencio para respetar los procesos de la Justicia , nos mantuvimos en silencio para procesar el shock. Estamos profundamente impactados, consternados y con una sensación de impotencia que no encuentra palabras. Quienes formamos Mundo Cocoguana acompañamos el dolor y la tristeza que hoy atraviesan la familia y los seres queridos de Francesca", indicaba ese comunicado tal cual reflejó este lunes MDZ.

Un día después de ese comunicado, el empresario Enzo Gómez, propietario del parque acuático, recordó en el programa televisivo Arriba Córdoba (Canal El Doce) cómo se sucedieron los hechos en esa jornada trágica.

En ese marco, aseguró que sabía que la nena no podía haberse ahogado porque todo se dio "muy rápido". Según dijo, se trató de una “situación muy fea que no le deseamos a nadie” y destacó que desde el parque -que contaba con todas las habilitaciones pertinentes y una última inspección que databa del mes de junio- actuaron con mucho profesionalismo. “Se hizo todo lo posible para tratar de que no sea este el final pero lamentablemente sucedió”, precisó el propietario.

Según comentó, ese mismo 29 de octubre Enzo Gómez estaba en el complejo Mundo Cocoguana cuando se desató la tragedia. “Estaba en otro sector, de espalda a la pileta y vi correr a algunos papás. Cuando me doy vuelta veo gente trabajando y médicos haciendo RCP”, recordó.

“Salí corriendo para ver la situación y me encontré con algo desesperante”, contó. “Actuamos muy rápido con nuestra gente y los médicos que estaban presentes. Se llamó muy rápido también a la ambulancia, actuamos de manera muy profesional y tuvimos mucho tiempo”, subrayó. Gómez reconoció que el fallecimiento de Francesca les "partió el corazón". "Es la primera vez que nos pasa en 20 años", aseguró. Foto: Mundo Cocoguana.

A su vez, Gómez reconoció que al ver que la niña no reaccionaba se "bloqueó" y se retiró de la escena. “Empecé a caminar por el complejo y dejé trabajar a la gente que se dedica a esto”, admitió. Unos 50 minutos después de que asistieran a la nena mendocina, los equipos médicos confirmaron su muerte.

“Se nos partió el corazón”, contó y aseguró que sabía que no se había ahogado porque la asistencia “se dio en cuestión de segundos”.

Por último, Enzo Gómez remarcó que cuentan el parque acuático tiene todas sus instalaciones "en condiciones” y que las piletas del complejo no son de mucha profundidad. “Es la primera vez que nos pasa en 20 años y Francesca vino a enseñarnos algo a todos: que nos esforcemos aún más en trabajar de una forma más profesional", señaló.