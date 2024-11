La banda sinfónica de Gendarmería sorprendió a los usuarios del Tren Roca

El imponente hall de la terminal de trenes de Constitución fue el escenario de una sorpresa que les permitió a los pasajeros romper por un rato con sus rutinarios viajes. Quienes llegaban desde los distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense o llegaban para combinar con el Tren Roca pudieron disfrutar de una imponente performance de la banda sinfónica de la Gendarmería Nacional.

Los pasajeros pusieron pausa para llegar a sus destinos y disfrutaron un repertorio que incluyó canciones de Queen, Michael Jackson y películas populares.

El Hall de Constitución, con un escenario diferente

Entre los temas interpretados se destacaron "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" y "Another One Bites The Dust", generando aplausos y agradecimiento entre el público.

La banda, que actualmente está dirigida por el Segundo Comandante Fabián Antonio Di Mattia y el Alférez Sebastián Alejandro Quiroga, se posicionó con sus instrumentos, atriles y banners institucionales cerca de una de las entradas principales de la terminal ferroviaria.

Los usuarios celebraron la oportunidad.

La presentación en el marco de la celebración del Día de la Soberanía, se lució en horas de la mañana y fue capturada en videos por los presentes y compartida en redes sociales de los pasajeros.