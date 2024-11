Se acercan las vacaciones y la cédula azul digital sigue desactivada: el Gobierno acelera gestiones

El trámite para autorizar conductores adicionales a través de la aplicación Mi Argentina continúa sin estar operativo, a pesar de haberse oficializado hace más de seis meses mediante la Resolución 29/2014. La normativa eliminó la emisión de la cédula azul, que permitía a un titular autorizar a otra persona para conducir su vehículo de forma legal, y propuso la digitalización del proceso. Sin embargo, el sistema digital aún no está habilitado, lo que complica la situación de automovilistas de cara a la temporada de vacaciones de verano.

Ante la proximidad de un aumento en los desplazamientos por las fiestas de fin de año, el Gobierno intensificó las gestiones para implementar esta herramienta, que busca simplificar el trámite permitiendo realizarlo desde un teléfono celular.

Hasta que el sistema esté operativo, dentro del territorio nacional es posible circular con la cédula verde física, siempre que no esté vencida. Una vez expirada, el vehículo solo puede ser conducido por los titulares registrados en la cédula de identificación.

Para evitar problemas, las alternativas actuales incluyen emitir una nueva cédula verde sin vencimiento, elaborar una cédula que registre al conductor como cotitular del vehículo (lo que implica compartir la propiedad), o tramitar un acta de autorización ante un escribano público.

La problemática se agrava al considerar los viajes al exterior. Según las normativas de los países limítrofes, los controles fronterizos no permiten el paso con un vehículo ajeno si el conductor no es el titular o no posee un acta de autorización notarial. Aunque la cédula verde física no tenga vencimiento, no es válida para circular fuera del país en ausencia del titular registrado.

Otro dato relevante de esta problemática es la cantidad de personas que compraron autos y motos y no pueden asignar conductores. Desde que se eliminó la emisión de la cédula azul en mayo, aproximadamente 1,5 millones de usuarios en Argentina no han podido asignar conductores adicionales para sus vehículos. Entre mayo y octubre, se vendieron en el país 220.000 autos y 215.000 motos cero kilómetro, mientras que las transferencias entre particulares alcanzaron 830.000 autos y 210.000 motos usadas.

El pedido de una rápida implementación del sistema digital se originó en diversas áreas del Gobierno, que buscan evitar demoras y complicaciones en los viajes de la temporada alta.