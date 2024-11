Este jueves, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1027/2024, donde establece los días no laborables con fines turísticos de 2025. Se trata de una medida que busca promover el turismo interno para disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector.

Si bien el 2024 está llegando a su fin, aquellos que desean tomarse un "mini" descanso el próximo año pueden ir planeando su escapada ideal teniendo en cuenta los feriados y días no laborables con fines turísticos establecidos por el Gobierno. Según el reciente Decreto, en 2025 los días no laborables serán el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. De esta forma, se formarán algunos "puentes turísticos" teniendo en cuenta el día feriado que precede a cada día no laborable.

La decisión del Gobierno de fijar esos días como no laborables se enmarca dentro de la ley 27.399, que le da la facultad de establecer hasta tres días feriados o no laborables al año. Estos deberán ser los días lunes o viernes, de acuerdo con la normativa, formando así un fin de semana extra largo con el fin de promover el turismo nacional.

El Gobierno estableció tres días no laborables para el 2025. Foto: Archivo MDZ

Vale destacar que la nueva disposición del Gobierno declara que los puentes turísticos serán "días no laborables con fines turísticos", en vez de "feriados con fines turísticos" como solían llamarse.

La diferencia entre día no laborable y feriado

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable con fines turísticos? En principio, la Ley de Contrato de Trabajo indica que la principal diferencia entre ambos es que los días no laborables el trabajo es optativo para el empleador. Sin embargo, hay una excepción para bancos, seguros y actividades relacionadas. Es así que cada empresa puede elegir si darle el día libre o no a sus empleados.

En caso de que los trabajadores deban prestar sus servicios por decisión de sus jefes, en un día no laborable, el salario percibido será el simple, sin adicionales. En cambio, en los días feriados rigen las normas que obligan a los empleadores a darles el día libre a sus trabajadores. Si bien hay excepciones, en los feriados los empleados que deciden brindar sus servicios, ese día suelen percibir un pago doble.

Entonces, serán las empresas las que decidirán si los días 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre son laborables o no. En cualquier caso, el trabajador prestaría sus servicios por el salario habitual.