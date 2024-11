Una escuela de Maipú se cae a pedazos: la denuncia de estudiantes secundarios

Estudiantes de 5° 1° de la escuela 4-225 Antonio Sarelli, ubicada en Luzuriaga, realizaron un video denunciando el pésimo estado en el que se encuentra el edificio. "Un lugar en el que se supone que debemos crecer y aprender", sostienen. Pero la realidad es muy distinta, en los hechos se cae a pedazos. Se trata de una escuela con terreno propio desde el 2018 pero que funciona en un edificio alquilado. "¿Por qué no se ha construido nada?", se preguntan las alumnas y alumnos.

La mayoría de las veces, las imágenes dicen más que mil palabras, como dice el dicho. Con ese objetivo, el de visibilizar la realidad de la Escuela Antonio Sarelli del departamento de Maipú fue que sus estudiantes decidieron poner en marcha un audiovisual, que da cuenta de la situación insostenible por la que están pasando, con entrevistas a estudiantes de otros años y celadoras de la escuela.

Entre los problemas más estructurales que atraviesa el edificio alquilado de la escuela es la falta de agua potable de los surtidores comunes. "En nuestra escuela no hay agua potable, cómo podemos estar saludables sin agua limpia", cuestionan los adolescentes y muestran los carteles pegados que advierten "Por favor. No tomar agua de este bebedero por precaución". La salubridad e integridad física de la comunidad educativa de cada escuela es uno de los principales asuntos de los que se debe encargar el gobierno escolar. Sin agua potable, condición básica de cualquier edificio público, las escuelas no pueden funcionar.

El agua no es potable. Foto: Captura de video.

Además, hay luces que no funcionan, falta de ventiladores en las aulas y las "estructuras que pueden colapsar", señalan con preocupación. Uno de los estudiantes, contó que vino a Mendoza desde Córdoba "pensando en que me iba a encontrar algo mejor que mi provincia, una escuela mejor, y la verdad me encontré con todo lo contrario porque el agua del tanque se cae, hay aulas rotas, el piso está roto, en las etapas de calor hay ventiladores que no funcionan y con mis compañeros nos morimos de calor, los pisos del patio están en mal estado".

Decenas de sillas rotas. Foto: Captura de video.

A ello se suma que faltan cursos, cuentan en el relato. "El año que viene un curso completo se cerrará", denuncian y afirman que biblioteca es un sótano sin iluminación, los baños están en mal estado y muchas sillas rotas, enumeran. "¿Es este el ambiente de aprendizajes que merecemos?", se preguntan y responden que "es hora de cambiar: exigimos mejores condiciones para aprender y crecer. ¿Por qué no se ha utilizado nuestro terreno propio? Queremos una escuela digna".

Los testimonios de estudiantes y celadoras

Los estudiantes de 5° entrevistaron a otros de sus compañeros de 3° que opinaron que la escuela es muy chica. "Parece una casa", dicen y señalan como responsable al Estado por la situación que atraviesan. "Si quiero cargar una botella con agua porque tengo sed no puedo porque sale en mal estado", dice otro estudiante. "La planta de arriba hay un curso clausurado que está en falta y tenemos que cursar en virtualidad", contó otra de las alumnas. Todos manifiestan que hay falta de espacio en las aulas y las condiciones de edilicias y de cursado no son óptimas. También destacan como positivo el compañerismo que existe entre estudiantes y el buen trato de docentes, celadores y autoridades.

Las condiciones de las aulas son paupérrimas. Foto: Captura de video.

Florencia, Mónica y María, las celadoras de la escuela Antonio Sarelli también contaron de la situación edilicia. "La escuela se nos está cayendo a pedazos. La otra vez estaba corriendo vientos, se nos empezaron a caer los ladrillos del tanque de agua, eso uno de los tantos problemas. El tema del agua en el verano viene a veces muy muy turbia, el año pasado tuvieron que envases de botellas de agua y pedir un dispenser para los chicos", advirtió Florencia.

La humedad en los techos es evidente. Foto: Captura de video.

"Los chicos no pueden tomar agua porque el tanque no tiene tapa, entonces el tanque está todo sucio. Nosotras imposible de podernos subir a limpiarlo porque queda muy alto, entonces los chicos vienen a tomar agua acá en la cocina y a veces viene turbia. A todo eso se le suma la calor, la escuela ha quedado muy chiquita para todos los chicos de acá", indicó la celadora.

El patio tampoco está en condiciones. Foto: Captura de video.

También planteó que la merienda que envía la Dirección General de Escuelas es poca para la cantidad de estudiantes y que ahora en el verano los chicos no pueden disfrutar del patio por el sol. "Se ha hecho como un tinglado pero el patio es grande. Entonces se necesita más sombra. Juegos didácticos se necesita más porque son muchos los chicos", comentó.

Ventiladores rotos, quemados por la falta de infraestructura. Foto: Captura de video.

Los cursos son de 2x2 con más de veinte chicos y no hay ventiladores porque se queman debido a la falta de infraestructura y buenas conexiones eléctricas. El año pasado, recordó la celadora, en uno de los cursos de arriba, "se prendió fuego el ventilador y eso es porque no tenemos los recursos". Para finalizar, sostuvo que "lo ideal sería de que el gobierno nos pudiera entregar una escuela, que pueda invertir en mejores escuelas, que pueda realizar en Maipú, Guaymallén, en donde hagan falta porque nos estamos quedando sin edificios".

Mirá el video de la escuela cayéndose a pedazos