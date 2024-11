Día de la Soberanía Nacional: por qué se celebra este 20 de noviembre

El 20 de noviembre de 1845, hace 179 años, se peleó la batalla de la Vuelta de Obligado. En esta batalla se enfrentaron la flota anglo-francesa, es decir los dos países más poderosos del globo, con las fuerzas armadas de la de la Confederación Argentina. La intención de las fuerzas extranjeras era imponer sus políticas en el Río de la Plata es decir, un gobierno afín a ellos en Uruguay y la libertad de navegación de los ríos interiores argentinos. Esto era la internacionalización de los ríos argentinos y la apertura de todos sus puertos ribereños.

La disputa era entonces, sobre quién sería el soberano, quién tomaría las decisiones políticas en esta región del globo. Fueron las fuerzas armadas de la Confederación Argentina y no la Doctrina Monroe, las que sellaron el destino de la libertad en Sudamérica. A partir de ese momento y hasta hoy, Europa entendió que en Sudamérica no funcionaba la fuerza. Que todas las diferencias había que resolverlas a través de tratados y de la diplomacia ajustada al derecho internacional. Cinco años de bloqueo del Río de la Plata terminaron en 2 acuerdos por separado de la Confederación Argentina con Gran Bretaña y con Francia donde ellos reconocieron la soberanía Argentina sobre los ríos interiores y aceptaron que las próximas disputas no iba a ser por la fuerza sino ajustadas a derecho.

No fue así en las demás zonas del globo. En 1830 Francia había iniciado la conquista de Argelia y en las décadas subsiguientes casi toda África cayó en manos de Gran Bretaña y de Francia lo mismo pasó con Asia. La India que incluía Pakistán y Bangladés ya estaban en manos británicas, luego cayó Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, etc. en manos europeas. El mismo destino le esperaba a China. Todas estas conquistas fueron por la fuerza. Con la guerra del opio Gran Bretaña logró imponer la internacionalización de los ríos chinos y con ello las áreas de influencia de todas las potencias europeas. Gran Bretaña se quedó con Hong Kong, Francia con Shanghai y luego vino a Alemania Estados Unidos Japón y Rusia Todos participaron de la partición de China.

Fue el inicio "del siglo de la humillación" para China que terminó con la expulsión de los japoneses en 1945. Los chinos no tuvieron a Rosas ni a Lucio N. Mansilla, no tuvieron su Vuelta de Obligado. Qué significa entonces la Vuelta de Obligado hoy? Nos recuerda que no hay soberanía nacional, no hay independencia y no hay derecho internacional que no esté basado en la fuerza es decir, en la boca del fusil. La fuerza es la que genera las condiciones y los hechos desde los cuales se acuerdan los tratados y en base a los cuales surge el derecho internacional. Todas las naciones pelearon por su existencia.

La Argentina se encuentra hoy desarmada. Durante 40 años los partidos políticos vieron a las FF.AA., como un competidor político, por ello las desarticularon y desarmaron. Hoy, en un mundo cada vez más incierto, es necesario repensar nuestro destino. Es insostenible ser la octava superficie del mundo sin FFAA potentes que puedan vencer en combate o sea, disuadir. Ante la fuerza disuasiva todas las naciones se vuelven razonables y es entonces cuando entran en juego el derecho y la diplomacia. En el mundo actual no hay ningún incentivo para tratar razonablemente a un país débil. Sin Doctrina Monroe, sin TIAR, solos en el mundo, conviene estar preparados, equipados y entrenados por si el destino nos devuelve a la Vuelta de Obligado.

Simón Bestani

* Simón Bestani. Licenciado en Ciencias Políticas (UCA) y presidente Honorario de la Fundación Contemporánea.