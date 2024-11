La caída de ventas ha dejado a la industria textil "completamente fulminada"

La industria textil continúa enfrentando una crisis que parece no tocar fondo. Según un informe reciente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas de indumentaria registraron una caída interanual del 11,5% durante el bimestre septiembre-octubre de 2024. Esta baja se produce en el marco de un año marcado por constantes pérdidas en el sector, con fuertes bajas en el empleo y las empresas que aún no logran encontrar un piso.

Raúl Hutin, empresario textil a cargo de Scalter, explicó en MDZ Radio 105.5 FM el fuerte impacto de la crisis en el sector.

La empresa que dirige es un negocio familiar "100% Industria Nacional". Foto: Facebook Raúl Hutin.

"Industricidio"

La recesión aunada a la profunda presión impositiva dejan a la industria textil al borde del abismo: "Estamos desesperados, lo que están haciendo desde el Gobierno es un industricidio que termina absolutamente con la industria textil". Esto, según el empresario, no es por falta de competencia. "Tenemos la misma tecnología que cualquier país del mundo y podríamos competir, pero en condiciones similares", argumentó.

Los productos textiles en Argentina se pagan a precios exorbitantes. Como respuesta, muchos consumidores deciden irse a comprar productos mucho más baratos a países fronterizos como Chile o Paraguay. La razón de los altos precios "no tiene que ver con que los empresarios seamos unos ladrones. Seguro hay alguno que se aprovecha del público, pero no pueden ser el total de los empresarios".

Entonces, el problema es más profundo: "Tiene que ver con la sumatoria de los eslabones de la cadena de producción". ¿Qué quiere decir esto? "Empezás por tener la luz tres veces más alta de lo que vale en Paraguay, por ejemplo. La materia prima se paga al doble que en China. Los alquileres salen una fortuna. Los shoppings te cobran el porcentaje a la venta. Los seguros están carísimos. Y así sucesivamente. Tenés que sumar al costo todos los factores que hacen a la cadena de producción", explicó.

Esto genera que, cuando el producto final "le llega a la gente", termina costando "el doble que en Chile. Pero no es que alguien se quedó con la parte del león. No. El 50% de cada pantalón se lo queda el Estado con los impuestos. Y nosotros no lo podemos resolver, depende del Gobierno".

Los aumentos a la electricidad han sido muy pronunciados. "Aumentó un 450% en nueve meses. Antes pagaba 13 millones de pesos de luz y ahora pago 78 millones. Es imposible poder sostener la situación", aseveró. "Toda la industria textil está sufriendo". Además, la tendencia de los consumidores a comprar en otros países "también afecta a las industrias. La gente deja de comprar para irse ahora a fin de año a Miami o Brasil donde todo les termina saliendo la mitad. Y con eso se ahorran el costo del viaje".

Las consecuencias: "En la Argentina ya no hay trabajo. 16.000 pymes ya se cerraron. 250.000 trabajadores no tienen cómo alimentarse. Es un industricidio", insistió.

