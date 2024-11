Cómo será el regreso del festival Rivadavia Canta al País

En diciembre de 2023, Ricardo Mansur, quien en ese momento era intendente electo de Rivadavia, anunció que suspendían el emblemático festival de música del departamento con el argumento de no poner "el sueldo municipal y los servicios en riesgo, más ante la crisis social que se avecina". Es decir, por falta de fondos. Hoy esos fondos están y el Rivadavia Canta al País vuelve el 31 de enero, 1 y 2 de febrero del 2025 con un line up artístico que aún está a confirmar. Mansur dio todos los detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Mansur comentó que al asumir el 10 de diciembre no estaban en condiciones de afrontar un festival que requiere preparación, contratos, licitaciones, etcétera y agregó: "Esto lo comenzamos en 1999 con un gran nivel. Llegó a ser un festival internacional con artistas de primer nivel. Después cayó, se hacían en el anfiteatro y no tenía ni el nivel ni las inversiones que hay que hacer en un festival donde se destacó por su organización, por su limpieza, por sus artistas. Decidimos suspenderlo, la situación no es la mejor porque estábamos a fines de diciembre con una gran devaluación y un impacto social importante", dijo.

"Hoy tenemos los fondos necesarios para encararlo con una buena inversión que realiza el departamento y esperamos tener buenos resultados", resaltó Mansur y adelantó algunos detalles: "Ya se constituyó la comisión organizadora. No va a estar sectorizado. Habrá tres escenarios: un patio cuyano que va a ser en nuestro anfiteatro, un espacio urbano con música acorde a su nombre, y a las 23 hs. arranca el escenario central con los artistas principales".

Habrán actividades a partir de las 20 horas y "a las 23 hs en el escenario central va a haber comida típica, food trucks y vamos a tratar de que tengan precios máximos para que la gente no esté limitada en el consumo. La entrada va a ser muy popular, ya hemos hablado con varios bancos para hacer con tarjetas tres o seis cuatro sin interés" dijo el intendente. En cuanto al precio de la entrada dijo que estaría en alrededor de "$20.000 la preventa, aunque falta que la Comisión lo determine". Además, a modo de promesa dijo que "cuando tengamos firmados los contratos, avisaremos cuáles son los artistas, la manera de comprar las entradas y todo lo que sea para empezar a promocionar el festival". Sin embargo, en redes sociales se pueden ver algunos confirmados como Airbag o Gauchito Club.

El intendente Mansur resaltó con orgullo: "El festival es parte de Rivadavia. En el país nos conocen por nuestro festival y por nuestro básquet, ya que participamos en la Liga Nacional. Es realmente importante tener al alcance un espectáculo de ese nivel. Todos los rivadavienses estamos orgullosos".

Escuchá la entrevista completa: