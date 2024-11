Tras el fin del Procrear: ¿cómo acceder a una vivienda en Mendoza?

El acceso a la casa propia es uno de los desafíos que ninguna de las últimas gestiones pudo atender en su totalidad debido a la gran demanda existente. Si bien hubo intentos como la implementación del Plan Procrear y créditos hipotecarios otorgados por algunos Bancos, el problema de fondo continúa sin resolución. En Mendoza, 4 de cada 10 personas no posee casa propia.

La falta de políticas públicas para disminuir el déficit habitacional y la existencia de una legislación que no resuelve los problemas de fondo sino que los acrecienta, hace que miles de argentinos vean el sueño de transformarse en propietarios como una utopía. En un contexto de crisis económica, el problema se profundiza y las soluciones no se vislumbran en el corto ni mediano plazo.

La problemática habitacional afecta fundamentalmente a los estratos medios y bajos de la población que son cada vez más amplios y se ven atravesados por el fuerte deterioro del poder adquisitivo sumado a que la capacidad de ahorro es casi nula. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a nivel nacional, cerca del 68% de la población es propietaria de las viviendas, hay un 30% de la población que no tiene vivienda propia y casi 8 millones de personas (17%) son inquilinos mientras que en Mendoza, 4 de cada 10 personas no posee casa propia.

Si se tienen en cuenta los últimos datos del déficit habitacional que datan del 2010, en la provincia hay un requerimiento de más de 100 mil soluciones habitacionales mientras que, a nivel nacional son más de 4 millones.

La continuidad de los programas dependerá del presupuesto que se apruebe en la Legislatura

El panorama para quienes necesitan acceder a la vivienda propia es incierto. Por un lado, las operatorias a futuro dependen del presupuesto que se apruebe en la Legislatura provincial y por otro, los programas que contaban con financiamiento nacional como el Procrear fueron desmantelados. No obstante, el problema es de larga data en Mendoza ya que los fondos que se entregaban a la provincia eran discrecionales y los principales perjudicados fueron los gobernadores de distinto color político a las últimas gestiones nacionales.

"La política nacional no es objetiva sino discrecional en función de las provincias que están alineadas, fuimos muy discriminados en la distribución de viviendas a nivel nacional por la gestión de Alberto Fernández. Ahora el gobierno nacional desapareció de la financiación pero el compromiso es que nos van a dar dos mil quinientos millones que hasta ahora van depositando de a poco pero a futuro no hay ninguna operatoria nueva en carpeta, no van a financiar nuevos barrios y no van a meterse en la construcción de viviendas", expresó el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero.

"Lo que hay que hacer es distribuir los fondos y que la política de vivienda sea provincial directamente porque somos los que conocemos el territorio. El tema es si desde Nación no hacen casas y tampoco reparten fondos porque se los quedan ellos. Mendoza es de las pocas provincias que tiene una política de viviendas propia con dinero de la recaudación. Se está haciendo lo que hay que hacer, obviamente que no alcanza y no va a alcanzar porque es muy grande el requerimiento de viviendas y si no aparece un financiamiento privado es muy difícil achicar ese déficit", explicó.

"Somos optimistas de que van a ir mejorando las variables económicas y apareciendo créditos más flexibles para la clase media mientras que el IPV se va a ocupar de las personas que están en condiciones sociales más vulnerables a través de planes sociales", agregó.

Programas del Instituto Provincial de la Vivienda

En la actualidad, si bien hay líneas activas y en ejecución, no hay ninguna línea abierta para inscribirse en un programa de acceso a la vivienda en Mendoza. Las solicitudes se toman y evalúan desde cada municipio y luego de un análisis de las condiciones se designa el cupo.

Según informaron desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Mendoza Construye Línea 1 está en ejecución con obras a través de los municipios que reciben las solicitudes. Es una línea descentralizada donde el municipio es el que presenta los proyectos y el IPV los financia tras un llamado a licitación. Está destinado a grupos familiares con dificultad de acceso a una solución habitacional por sistema crediticio privado, cuyos ingresos no superen los dos SMVM y no tengan casa propia.

Mendoza Construye Línea 2 tiene participación público privada. "Se entregando viviendas de esa línea cuya inscripción se hizo el año pasado a través del IPV. En ese caso, el IPV evalúa junto con la empresa constructora porque tiene una financiación compartida", explicaron desde el organismo provincial.

El IPV Mi Casa se lanzó el año pasado y la inscripción fue por sorteo, hay obras en ejecución pero son alrededor de mil viviendas. Se está evaluando a la gente que se inscribió y salió sorteada. "Se las convoca, se le pide la documentación, se le hace la evaluación social y financiera y a medida que van cumpliendo con los requisitos y los barrios están listos para ser entregados, se van haciendo las entregas", explicaron.

En el caso de la línea Construyo Mi Casa, son créditos individuales para construcción de vivienda. Está destinado a grupos familiares o personas solas con ingresos mayores a dos salarios mínimo vital y móvil (SMVM) que cuenten con un terreno propio urbanizado. En este caso, la gente entra en un período de ahorro de tres años (sistema de ahorro previo) y puede presentarse a licitaciones que se hacen bimestralmente para que el IPV le entregue mediante desembolsos el dinero para construir la casa. Se solicita un anticipo de 15% del valor de la vivienda y el IPV otorga créditos hipotecarios por el 85%.

La línea Mejoro Mi Casa está abierta y se está ejecutando a través de los municipios. A través de la misma se puede acceder a créditos para mejoras o intervenciones. "Es para personas que tienen casa pero está en una situación de precariedad o hacinamiento. El IPV y municipio evalúa los requerimientos y se aprueban las intervenciones", contaron y agregaron: "Las intervenciones contempladas son: construcción de 1 o 2 dormitorios, núcleo húmedo, salón y baño para personas con discapacidad".

Al ser consultados por la continuidad de las líneas de vivienda, desde el IPV explicaron que dependerá del financiamiento que se apruebe para el próximo año en la Legislatura.

Fin del Procrear

Con la firma de Javier Milei, se publicó este miércoles el decreto 1028/2024 en el Boletín Oficial. A través de esta norma, concretó la disolución del Fondo Fiduciario Público conocido como Plan Procrear establecido en 2012 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

El Ejecutivo nacional anunció el fin del Procrear, pero el impacto en Mendoza se siente desde hace meses tras la decisión del presidente Javier Milei de frenar las obras públicas nacionales. En la provincia estaban proyectadas 504 viviendas ubicadas en el departamento de Guaymallén. El emprendimiento habitacional cuenta un avance del 30%, de las cinco manzanas que se habían adjudicado, ya se habían construido hasta el primer y segundo piso en alguna de ellas. Si bien, desde el municipio se venía gestionando la reactivación a través de distintas propuestas presentadas en la Secretaría de Vivienda de la Nación, el Ejecutivo nacional tiene la última palabra.