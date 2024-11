Tolerancia cero frente al abuso clerical: sobrevivientes y defensores de Derechos Humanos reclaman una reforma histórica

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, el próximo lunes 18 de noviembre, Roma será testigo de un evento que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia Católica. En la Villa Aurelia, una coalición diversa de sobrevivientes, defensores de los Derechos Humanos y teólogos presentará una iniciativa sin precedentes: la implementación de un mandato universal de "tolerancia cero" que establezca la expulsión inmediata del clero involucrado en abusos o en su encubrimiento.

Casi seis años después de la primera Cumbre Papal sobre el Abuso Sexual del Clero, las promesas de cambio aún no se han traducido en acciones concretas, según denuncian los organizadores del evento. El Papa Francisco ha reafirmado en múltiples ocasiones su política de tolerancia cero, pero los avances dentro de la estructura eclesiástica han sido insuficientes. De acuerdo con el reciente "Informe Anual" de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, es crucial un cambio de mentalidad que pase de la autodefensa institucional a la responsabilidad ética y legal.

Las declaraciones del Papa sobre la tolerancia cero no son suficientes, afirman. Foto: EFE

La conferencia, organizada conjuntamente por ECA (Ending Clergy Abuse) y el IADC (Institute of Anthropology and Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care) de la Pontificia Universidad Gregoriana, contará con la participación de organizaciones de larga trayectoria en la denuncia de abusos, como la alemana Eckiger Tisch y el estadounidense Bishop Accountability. Estas entidades, junto con otros líderes, exigen a la Iglesia la reforma de su Derecho Canónico y la adopción de medidas preventivas claras y con suficientes recursos.

Desde la provincia de Mendoza participará el abogado especialista en derecho canónico, Sergio Salinas quién fue querellante en la causa Próvolo y actualmente es miembro del ECA por Argentina.

Sergio Salinas, el abogado mendocino que participará en la conferencia. Foto: Télam.

La propuesta, que se gestó durante una cumbre de tres días en junio pasado en Roma, surge tras un consenso entre sobrevivientes, abogados especialistas en Derechos Humanos, clérigos y expertos. "Es hora de que la Iglesia cumpla con sus propios principios y responda al llamado de justicia", enfatizan desde ECA, quienes afirman que el progreso real solo se logrará si se implementan las recomendaciones de las Naciones Unidas y las conclusiones de las investigaciones internacionales.

El mandato que presentarán exige no solo la sanción inmediata para quienes cometan abusos, sino también la responsabilidad de aquellos que los encubren. Si se adopta esta reforma podría poner fin a décadas de silencio e impunidad dentro de la Iglesia que se han replicado en todo el mundo y en la provincia de Mendoza con el caso del Instituto Próvolo.