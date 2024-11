El triste reclamo de un familiar de una de las víctimas del ARA San Juan

Se cumple hoy el séptimo aniversario de la pérdida de contacto con el submarino ARA San Juan (S-42) que más tarde se hundiría en las profundidades del Atlántico Sur. Se llevará a cabo un acto homenaje a los 44 tripulantes fallecidos en la Base Naval Mar del Plata, encabezado por el ministro de Defensa Luis Petri y otros miembros de la fuerza. Fueron invitados familiares de las víctimas a participar del encuentro y darle voz al reclamo.

Isabel Polo, hermana del cabo principal Alejandro Polo (uno de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan) habló con MDZ Radio sobre la tragedia después de todo este tiempo.

"No está confirmado que al acto vaya a venir el presidente", dijo Polo. "Es algo que me molesta en lo personal. El presidente, sea cual sea, tiene que estar encabezando el acto como Comandante en Jefe de todas las fuerzas. Yo lo vengo reclamando hace mucho: ellos tienen que estar. Y no es lo mismo que venga la vicepresidenta o algún ministro puesto a dedo", aseveró.

El acompañamiento por parte del Estado ha sido nulo en todas las gestiones. "Este año estuvo todo muy mal armado en temas de logística. No se nos ha dado el lugar para el reclamo". En términos judiciales "no hemos tenido respuesta", aseguró. Durante el gobierno de Mauricio Macri "no nos sentimos acompañados, con Alberto pasó exactamente lo mismo y hoy con un nuevo presidente estamos del mismo lado".

A once meses desde que asumió la nueva presidencia, los familiares siguen a la deriva: "Se han cursado cartas pidiendo una reunión con el presidente y con el ministro de Defensa. Seguimos esperando. Ni siquiera hubo una respuesta, ni positiva ni negativa", resaltó.

Las circunstancias del hundimiento nunca fueron verdaderamente aclaradas. Por alguna razón que se desconoce comenzó un incendio en la sala de baterías del submarino que más tarde devendría en una explosión. Todo apunta "a 33 falencias que, por hacer la vista gorda, cuando zarparon todo se agravó sumado a una tormenta con olas de 67 metros en la superficie", explicó. "Acá hay muchos intereses políticos de por medio. Nosotros lo tenemos probado con Mauricio Macri: vulneró nuestro derecho a la privacidad y salió indemne el tipo. Está comprobado".

"Pero acá estamos los familiares todavía luchando por la memoria de ellos", dijo muy triste. Aun así "seguimos con la misma fuerza, exigiendo lo mismo". En ese sentido, "lamentablemente el tiempo pasa aunque se pierda un familiar. He visto crecer a mi sobrina. En ese momento tenía diez meses y ahora tiene ocho años de edad. No podemos poner pausa", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: