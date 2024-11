Advierten que el Gobierno quiere cambiar los planes de estudios de Educación Superior: cómo afectará a las carreras

Docentes de los Institutos de Educación Superior (IES) de Godoy Cruz, San Rafael y Tunuyán advierten que el Gobierno de Mendoza está modificando los planes de estudio de espaldas a la comunidad educativa. Junto con estudiantes, presentarán un documento con observaciones al nuevo programa de la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Historia ante las autoridades este viernes. Reclaman participación, opinión en el armado y la confección de los planes de estudio. Por su parte, desde la Dirección de Educación Superior (DES) argumentan que el cambio está basado en una normativa que es indispensable cumplir para que los títulos tengan validez nacional.

En el marco del cambio de normativa de la Resolución 24/07 a la 476/24, desde la Dirección de Educación Superior, aseguran que han realizado una ingenería para cumplir en el aspecto legal y que los títulos tengan validez nacional mientras han intentado mantener los espacios más importantes. Docentes y estudiantes de los mencionados IES, consideran necesaria la renovación curricular, adaptando los diseños a la actualidad ya que en la práctica muestran sus limitaciones pero alertan sobre algunas problemáticas en relación a esta reforma curricular.

"En primer lugar, no hay un diagnóstico acerca de la situación de los IES, de las carreras en particular, de las problemáticas de los alumnos, de los contextos y las comunidades. Y no se puede llevar adelante una reforma de planes sin un diagnóstico serio, explícito, que realmente dé cuenta de cuál es la situación y a qué se apunta justamente con la reforma", expresó Juan Suriani, Profesor de Historia del Instituto de Educación Superior del Bicentenario, del IES 9001 en San Martín y el 9004 de Tunuyán.

También denuncian que están cerrando carreras. Foto: Dirección General de Escuelas.

En segundo lugar, aseguró que no se entiende el sentido de la reforma. "Hemos discutido con curriculistas, con didactas, con especialistas en historia y en ciencias sociales, y en general hay un acuerdo que desde el punto de vista epistemológico se advierten serias falencias. Hay una suerte de retroversión a posiciones historiográficas que ya están derimidas, que la comunidad historiográfica ha superado totalmente y que van en contra de toda la renovación que ha experimentado la disciplina histórica en nuestro país, por lo menos desde la década del 90", remarcó.

La propuesta curricular del Gobierno de Mendoza, "disciplinaria y epistemológica no se ajusta a las demandas de los tiempos locales, nacionales o globales. Por ejemplo, desaparece la historia de Asia y África contemporánea en momentos donde estamos viviendo el ascenso de China, la multipolaridad, los conflictos del Medio Oriente y una reconfiguración del espacio global con una fuerte tensión entre Estados Unidos y el Pacífico Asiático. Entonces es muy difícil pensar un mundo global sin este espacio, inclusive pensar América Latina sin su vinculación con China y con las sociedades asiáticas y africanas", señaló Suriani.

Hay un recorte de horas en los diseños curriculares. Foto: Dirección General de Escuelas.

Si bien la Resolución antigua contemplaba los tres campos básicos -formación general, formación específica y formación en la práctica profesional, ahora cada campo debe cumplir con una porcentaje de la formación total. En el caso de la general se estableció que el porcentaje sea entre 20% y 30%, la formación específica entre el 45% y el 55% y la práctica profesional entre el 25% y el 35%.

"Si ponemos un espacio curricular de formación específica y nos pasamos de los topes, tenemos que sacar otro espacio. No es fácil el trabajo que estamos haciendo en los nuevos diseños curriculares los Profesorados de Educación Secundaria en Química, en Biología, en Historia, en Geografía, Educación Física, Artes Visuales, en Física y en Filosofía", sostuvo Mariela Ramos, Directora de Educación Superior de la provincia. Además, agregó que "hemos utilizado todos los topes, por ejemplo, en el caso de la carga horaria hemos llevado las horas reloj al máximo que permite la nueva resolución que es de 2800 y la cantidad de espacios curriculares a 40".

Sin embargo, hay espacios que desaparecen del diseño curricular que son señalados por la comunidad educativa como fundamentales en la formación de profesionales. Entre ellas, se quita la problemática de los pueblos originarios y la historia regional. "Son materias o espacios curriculares que al ser amputados del diseño impiden realmente y atentan contra la formación de los futuros profesionales. Y sobre todo contra el desarrollo de una mirada compleja acerca de la realidad histórica local, global y nacional", indicó el docente.

También se saca el espacio de Historia Argentina Reciente y con ello, se borran todos los contenidos relacionados a Derechos Humanos. Desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 Mendoza expresaron el repudio y manifestaron que "no se puede enseñar la historia argentina sin derechos humanos y consensos democráticos".

Además del aspecto formal y necesario respecto a instancias democráticas de debate y participación de especialistas, docentes y estudiantes en la elaboración de los planes de estudio -diálogo que no ha existido-, también se ponen en riesgo las trayectorias educativas debido al régimen de correlatividades propuesto. "En los últimos años hay una superposición entre las prácticas y las materias en las cuales se abordan los contenidos que deben desarrollarse en las prácticas. Por lo tanto, habría una gran dificultad que demoraría todavía más el tiempo de egreso de los estudiantes", subrayó.

Reclamarán en la Dirección de Educación Superior

Este viernes 15 de noviembre, desde las 9.30 docentes de diferentes IES de Mendoza se convocarán en la puerta de la Dirección de Educación Superior (Perú 86) para reclamar una mayor participación en la confección de los nuevos planes de estudio que prepara la Dirección General de Escuelas. Representantes de diversas instituciones intentarán dialogar con las autoridades tras analizar las modificaciones entregadas por el Gobierno al plan de estudio actual en la carrera de Profesorado de Historia. Afirman que la calidad de la formación disminuye con la propuesta del Gobierno. Foto: Dirección General de Escuelas.

Margarita Santoni, coordinadora del Profesorado de Historia del IES General Toribio Luzuriaga de Tunuyán, contó a MDZ que "el 24 de octubre fuimos citados todos los coordinadores de los profesorados de Geografía y Historia junto con las autoridades de los institutos. En esa reunión se habló de las características generales de los nuevos diseños curriculares y al otro día llegó el diseño curricular preliminar diciendo que hacían falta nuestros aportes y se nos pidió que hiciéramos nuestros aportes a ese diseño curricular a través de un formulario de Google. La cuestión es que el formulario es bastante poco flexible y nosotros lo que reclamamos, los docentes autoconvocados en asamblea, es una participación seria y real en la formación de esos diseños curriculares porque a través de un formulario de Google no podemos expresar nuestras opiniones después de años de práctica docente, de enseñanza a las aulas, de postítulos, de formación para estar en donde estamos".

Tras analizar la propuesta presentada por parte de las autoridades, los docentes de los IES de Godoy Cruz (Del Bicentenario), Tunuyán (General Toribio de Luzuriaga) y San Rafael (Del Atuel) elaboraron un documento con las observaciones realizadas desde la comunidad educativa, las cuales incluyen omisiones, ausencia de perfil del egresado, falta de especificidad en los espacios curriculares y desorganización de los mismos en la parrilla de la carrera.

Bajo la premisa “IES con Voz”, los docentes de instituciones de nivel superior se reunirán en la sede de la Dirección de Educación Superior y solicitarán una mayor participación en la construcción del plan de estudio de la carrera, además de conocer y dialogar con las personas a cargo de nuevo plan de estudio confeccionado desde la DGE. Desde el Gobierno de Mendoza sólo habilitaron un formulario de Google para colocar observaciones, pero la comunidad educativa de los institutos optó por realizar el trabajo de manera colaborativa.

El reclamo es por la participación en la confección de los planes de estudios. Foto: Gobierno de Mendoza.

Además, los y las docentes argumentan que con el nuevo plan presentado por el Gobierno la carrera pierde especificidad y competencias profesionales para los futuros egresados y egresadas. A su vez, alertan que la intención de modificar los planes de estudios se hará extensiva a otras formaciones docentes dentro de los IES.

Los IES dan la posibilidad a cientos de estudiantes de toda la provincia de poder cursar estudios superiores en diferentes campos disciplinares, como son la formación docente para diferentes niveles (inicial, primario, secundario), tecnicaturas con diversas salidas laborales y otras alternativas para el público en general. Además, estas instituciones garantizan el acceso al derecho a la Educación Superior para todas las personas más allá de su situación económica, laboral y lugar de residencia, ya que se ubican en todos los puntos de la provincia.