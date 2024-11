Diabetes: "El 10% de la población del país la padece y muchos aún no lo saben"

Cada 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes, una jornada para tomar conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y tomar como objetivo la oportunidad de tener en cuenta la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes.

La diabetes está considerada como la cuarta causa de muerte en todo el mundo. Es una enfermedad que trae muchas complicaciones, a la salud renal, la cardiovascular, y la visual, pero a su vez es muy silenciosa. No es fácil detectarla salvo en estudios médicos específicos.

Para hablar de diabetes, su diagnóstico y su tratamiento, le damos la bienvenida a la doctora Silvia Surur. Es especialista en medicina interna y en nutrición.

Mirá la entrevista completa con Silvia Surur

- ¿Cómo detectar a este enemigo de nuestra salud es un enemigo o hay que tratarlo bien y prestarle mucha atención, cómo se detecta la diabetes en una persona?

- Lo primero que tenemos que saber es que, según un último relevamiento de la población de la de la Argentina, el 10% de las personas tiene diabetes, pero de todas estas personas, la mitad no lo saben porque los síntomas, como vos decías inicialmente, son muy silenciosos. Claro, para detectarlo hay que hacer análisis clínicos. ¿Qué personas tienen que prestar atención? Los que tienen antecedentes familiares de diabetes, los que tienen sobrepeso, los que son sedentarios, los que además pueden tener hipertensión arterial. Cerca del 70% de las personas con diabetes tiene hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, ácido úrico.

Todas esas son alarmas para pensar en diabetes y recurrir al médico para hacer los análisis correspondientes. La diabetes se detecta por análisis, salvo en situaciones en las que ya la glucemia es demasiado alta y aparecen síntomas como orinar frecuente, tener mucha sed, perder peso y cansancio, picazón en la piel. Pero esto sucede cuando las glucemias están altas o muy altas, muy altas y de ese 5% que lo vemos que no lo sabe.

- Hay un porcentaje que ni quiere saber, quizás por eso no se hace estudios, se lo puede imaginar por algún antecedente, como decís. ¿La mayoría de las personas no quieren ir al médico, no quieren enterarse si están enfermos, no?

- Por ahí lo dejan pasar y después van a la consulta, porque mi papá, mi mamá, mis abuelos y si en mi familia hay muchos diabéticos, entonces porque no tienen síntomas

- Puede ser una causa, no quiere decir que va a ser seguro.

- El 80% de los que tienen diabetes tienen un familiar con diabetes. No quiere decir que todos los que tienen un familiar, pero puede estar en el 20 que no y también puede pasar que aunque tengas un familiar con diabetes vos no la tengas.

- Diabetes es sinónimo de insulina. ¿Me voy a tener que pinchar todos los días?

- Hay diferentes tipos de diabetes, fundamentalmente dos, la primera se llama "Tipo 1", estas personas tienen comienzo en edad temprana, empiezan en la niñez o en la adolescencia con la diabetes. A estos se los llaman insulinodependientes, son aquellos en los que, el páncreas, por una reacción autoinmune de autoagresión, anticuerpos frente al a la glándula pancreática dejan de producir insulina.

La insulina es vital. Se necesita para todos los metabolismos, deben aplicarse insulina siempre para vivir. Después está el grupo de la diabetes "Tipo 2", que son estos que te comentaba que son la mayoría. Son el 90% de las personas con diabetes "Tipo 2". Esos puede que en algún momento del desarrollo de la enfermedad necesiten aplicarse insulina para tener un buen control. Y el tercer grupo, así importantes es la diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo y estas mujeres deben tener glucemias muy cercanas a las normales. Para que su bebé no crezca demasiado. No sea un bebé macrosómico, que tiene un peso y un tamaño al nacer, más que lo habitual. Y en estos casos responden a alimentación adecuada y ejercicio, y otras en ese período, que es a partir del quinto mes del embarazo, necesitan aplicarse insulina, a veces transitoriamente. Persiste la diabetes más allá del embarazo y pueden manejarse de acuerdo al tipo de diabetes que desarrollen, con o sin insulina. Ese bebé cuando nazca, no necesariamente van a tener diabetes.

- Cuando tenemos diabetes, hay muchas recomendaciones, como por ejemplo hacer una dieta. Que alimentos no hay que consumir. ¿A quien no le guste la milanesa con puré y resulta que el puré es perjudicial cuando pisas la papa?

- Hay diferentes tipos de hidratos de carbono o almidones, estos aumentan la glucemia. Al mismo tiempo que consumimos los alimentos, el páncreas empieza a liberar insulina, la circulación Para contrarrestar esta subida de glucemia producto de lo que estamos comiendo, esto pasa a la sangre, los alimentos se digieren y pasan a la sangre como como glucosa. Ahora hay alimentos que aumentan más la glucemia. Estos son las pastas, el arroz, las legumbres, las harinas, la papa, la batata, el choco. Hay formas de cocción que hace que aumenten menos esto que vos decías. La papa hervida enfriada, lo mismo que la pasta hervida enfriada y vuelta a calentar, aumenta menos la glucemia, cuando la papa está pisada como en puré, claro, eso se absorbe más rápido y la el pico de glucemia es un poco más alto. la idea es acompañar los hidratos de carbono con vegetales, que tienen fibra entonces disminuyen, enlentecen la absorción de los hidratos, con lo cual la curva de glucemia, posprandial, así le llamamos si sube, pero no en un pico, sino más plana y hace que la glucemia no suba tanto.

- Otro de los temas que nombraste fue el sedentarismo. Siempre hay una excusa que el invierno hace mucho frío, que en verano hace mucho calor. Siempre hay una excusa a mano para para el ejercicio físico.

- Hay que fijarse objetivos, uno quiere estar bien controlado, perder peso, llevar una vida saludable tanto desde el punto de la alimentación como la actividad física. Fijarse el objetivo de, yo quiero estar mejor y no necesariamente hay que asociar actividad física con el gimnasio, ponerse la ropa, ir a correr, transpirar, se yo, dedicar dos horas, una simple caminata bien cuatro kilómetros, cinco kilómetros por día, son 20 a 25 minutos, al principio va a costar más, pero también que uno lo va haciendo diariamente. No solo mejora el peso, mejora la presión arterial, mejora el perfil térmico, sino que además da bienestar. Que las hormonas que se liberan cuando uno hace actividad física hacen que uno se sienta mejor.

Entonces no ponerse grandes objetivos. Si fuiste toda tu vida sedentario, si además tener sobrepeso y te duelen las rodillas y la cadera, arranca despacito, cómprate un buen par de zapatillas para no lastimarte los pies con unas medias de algodón que no lastimen y salir a caminar todos los días. Puede ser yendo al trabajo o volviendo del trabajo, o saliendo en el parque con la mascota.

- Hablamos de mascotas y se habla mucho ahora que las mascotas también sufren de diabetes.

- Si las mascotas también sufren, los perros sufren de diabetes y necesitan insulina para para, para estar bien. Hay asociaciones que se dedican a reunir familias con sus con sus perros o gatos que necesitan aplicarse insulina. Así que también hacen reuniones en vinculadas al Día Mundial de la Diabetes que hacen un una mascota, un perrito, un gato igual, porque el déficit de insulina hace que se pierda glucosa por orina. Esta glucosa hace que el perrito arrastre agua en el momento de orinar, por lo cuanto, orina mucho más. Tienen incontinencia, adelgazan, están fastidiosos, decaídos. Necesitan insulina, pero no tienen insulina para ellos. Lo habitual es que se use insulina, la misma. Lo mismo los humanos si es la misma.

- Una vida saludable significa, no sé si una dieta estricta, pero sí alimentos saludables.

- Más que nada tener en cuenta que es saludable. Las grasas, saturadas, las hamburguesas, las papas fritas, freír en esas freidoras, las empanadas, las pizzas, todo eso tiene grasa que hace mal que además enlentece la producción de insulina por parte del páncreas. La mejor dieta que mejor resultado dio hasta ahora es la que se llama mediterránea. Entonces, carnes blancas, pollo, pescado, carne de cerdo magra, cada tanto carnes rojas, que no sea grasosa, también vegetales crudos, cocidos al vapor, hervidos al horno, grillados y pasta seca de grano duro. Y frutas, aceite de oliva, frutos secos, comer como si fuéramos italianos. Y esto con la combinación del ejercicio físico, es una buena causa. No es tan difícil, no es comida fea, digamos, es rica.

- Respetan los horarios también ayuda, ¿no?

- Los ayunos prolongados no ayudan en las comidas. También el tamaño de la porción, pues si no hacemos un ayuno muy prolongado, el hambre no se puede controlar. Entonces por ahí en la comida siguiente comes el doble de lo que hubieras comido si hubieras almorzado, merendado y cenado. Cada porción necesita insulina para contrarrestar. Y si vos es una gran porción, el déficit de insulina se va a notar más. Dijimos en algún momento que la diabetes trae complicaciones al corazón. Es factor de riesgo más importante de la enfermedad aterosclerosis.

Las grandes arterias, como las del corazón, el cerebro, las de las piernas, las que llegan hasta los riñones, pero también las pequeñas arterias. Eso lo llamamos micro angioplastia, que son las de la retina a las de los riñones. Entonces causan enfermedad renal diabética, retinopatía diabética, todas complicaciones que producen déficit en la visión en la función renal, en las en las pequeñas arterias de los nervios. Eso se llama neuropatía diabética. Debemos prevenirla porque es muy doloroso y además tiene poco tratamiento. Entonces, la prevención general, por eso el chequeo cardiológico anual es importantísimo. El examen oftalmológico también y la función renal, la orina, la detección de una proteína en la orina que se llama albúmina es fundamental hacerlo por lo menos una vez por año.

Tenemos que ir todo al médico, tenemos que ir y llegar antes que la enfermedad, se puede evitar con el descenso de peso, la alimentación saludable, la actividad física hace que se posterguen. Estamos ahora prestando mucha atención a la prediabetes también, que son aquellos que todavía no tienen valores de glucemia como para el diagnóstico de diabetes, pero están entre lo normal y lo patológico, digamos, en el medio. Y esas personas ya empiezan a tener complicaciones incipientes de lo que de la diabetes. O sea que hay que estar atento también a la prediabetes.

- ¿Qué nos aconsejarías a los que ya estamos en el mundo de la diabetes?

- La vida saludable, comer bien, comer sano más que bien, sano y el ejercicio, viste que a veces el ejercicio no se puede porque no sé qué, o la comida que viene de las comidas de fin de año, que no son consejos que yo creo que hay que ponerse pequeños objetivos. No tengo que hacer actividad física y entonces me tengo que comprar la ropa especial para ir al gimnasio y no me gusta como es el ámbito gimnasio, el encierro y lo y la música y yo qué sé. Mucha gente que no le gusta esa y otros que disfrutan pequeñas cosas, caminatas. Me voy de la oficina, me pongo las zapatillas y en vez de tomarme el taxi en la puerta o el colectivo, o el subte o lo que fuere, camino las primeras 20 cuadras y después sí subo el transporte público o bicicleta, es fantástico. Ir al trabajo en bicicleta o volver en bici. Nadar, que te gusta también, practicar algún deporte con amigos que hace que se compromete con otros para hacerlo.

- Para terminar hablabas de el 10% tiene diabetes. ¿Está concientizado en la Argentina la enfermedad de la diabetes?

- La Sociedad Argentina de Diabetes hace muchas reuniones para concientizar a la a la población. Hace poco estuvimos en Mendoza hace dos semanas en el Congreso Argentino de Diabetes y hubo todo un día dedicado a la a la comunidad hace habitualmente y seguramente ahora el 14 de noviembre va a haber qué bueno, muchas reuniones para concientizar y llevar información a la población y a la familia que acompañe.