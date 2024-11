Virales: este perrito descubrió las escaleras mecánicas y no pudo parar de usarlas

Los perros no dejan de sorprendernos todos los días con sus capacidades de aprendizaje y este simpático perrito de redes llevó su habilidad al siguiente nivel. En X (ex Twitter) se hizo viral un video donde se puede ver a un can asombrando a sus dueños y a todos las personas de un centro comercial aprendiendo a usar las escalares mecánicas.

Allí se puede ver al pequeño perro, un cachorro lleno de energía, bajando por las escaleras mecánicas y luego subiendo con mucha precisión. El acto fue filmado por sus dueños quienes sorprendidos "Y mirenlo, ahí vuelve", mientras todas las personas lo miraban atónitos.

El video del perro se viralizó rápidamente, atrayendo a millones de espectadores en redes sociales que también quedaron cautivados por la astucia y valentía del pequeño. Este logro del perro resaltó la destreza que pueden llegar a tener los animales.

Mira el video

Los perros aprenden de forma similar que lo hacemos los humanos a través de una de experiencias, observación, repetición y asociación. Sin dudas, un gran logro de este can que se llevó todas las miradas y likes en redes sociales.

Entre los comentarios puede leerse "Jajaja, qué tierno! Este perrito ha descubierto el paraíso de las escaleras mecánicas y ahora no puede dejar de subir y bajar. ¡Es como su nuevo juego favorito!" "Se rasca el lomo con el cepillo. Es un vivo bárbaro!", "Todos fuimos ese perrito alguna vez en la vida", se puede leer en la publicación.