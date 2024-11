Luego de dos décadas y a pesar de la concesión, se viene otro verano sin servicios en Potrerillos

Tras dos años de haberse firmado los contratos de adjudicación a las empresas encargadas del desarrollo del nuevo polo turístico del perilago de Potrerillos por los próximos 50 años, las inversiones no están a la vista. ¿Qué pasó con los 10 millones de dólares que debían invertir en dos años? ¿Hubo algún avance o vamos a otro verano sin servicios en Potrerillos?

Pasaron dos años, y muchas cosas en el medio. Cambió el Gobierno nacional aunque el de Mendoza sigue siendo radical y cambiemita. En 2022, cuando se firmaron los contratos para la explotación de Potrerillos, el secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial, Humberto Mingorance, expresó que la firma con Potrerillos Resort era un hito en la historia de Mendoza para el desarrollo del nuevo polo turístico y aseguró que la concesionaría iba a invertir 10 millones de dólares en dos años.

En la misma línea, cuando la provincia firmó contrato con Mendo Travel -empresa que es parte del grupo CEOSA que tiene la explotación del hotel Potrerillos- el funcionario indicó que “este proyecto histórico adopta un régimen de participación público-privada que mejora las posibilidades de inversión en infraestructura y servicios para el desarrollo y la explotación de la zona".

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Desde ese momento a esta parte la costa sur sigue prácticamente intacta. Los servicios son escasos y los pocos que existen no están relacionados a la inversión e iniciativa de las empresas adjudicatarias, las obras de Potrerillos Resort y Mendo Travel brillan por su ausencia. La situación es la misma que se vive en alta montaña. Uspallata, Las Cuevas y el Paso Cristo Redentor que tampoco tienen la infraestructura básica para la gran cantidad de personas que pasan y el turismo que visita Mendoza.

¿Otro verano sin servicios en Potrerillos?

Desde MDZ fuimos hasta el lugar y nos pusimos en los zapatos de los turistas. Extranjeros y locales se maravillan con el paisaje imponente de la montaña y el turquesa del agua del Dique que, dicho sea de paso, se encuentra en niveles muy bajos luego de que el Gobierno de Mendoza lo vacíe -como hace cada año en esta época- para el riego y la venta de energía.

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Si bien cada proyecto en particular debía esperar las respectivas evaluaciones de impacto ambiental para comenzar las grandes obras, mientras tanto, no se ha hecho nada para brindar los servicios básicos para el turismo. No hay suministro de agua potable para tomar, no hay baños públicos ni tachos para tirar basura.

"Hacen falta baños, sombra, algún kiosco cerca. Tuvimos que venir al restaurante para comprar un poco de pan", contó una pareja que había ido a pasar el sábado al perilago. En Costa del Lago, el único restaurante que hay en la costa sur del perilago, los encargados de atender el lugar señalaron que hace bastante tiempo vienen prometiendo los desarrollos en la zona. "Siempre los políticos hacen esta promesa en momentos de campaña y ahora que vuelven a haber elecciones empiezan a hablar del tema y van a volver a prometer lo mismo, pero que hace muchos años que no hay nada en esta zona, ni siquiera han puesto baños públicos, que debería ser lo mínimo para que la gente pueda estar bien", expresaron.

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Cuando hay mucha agua en el dique, el costado suroeste de Potrerillos se llena de visitantes y Costa del Lago sufren las consecuencias de la falta de servicios. "La gente nos pide usar los baños pero no podemos dejar entrar a todo el mundo. Tenemos una política de no dejar pasar a cualquiera porque le quitan la posibilidad de usar los baños a la gente que se sienta a consumir", explicaron.

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Un trabajador independiente, dueño de uno de los siete puestos ubicados al costado de la Ruta 89 frente a la Comisaría 53°, también coincidió con la falta de baños. "Estos de acá son muy caros y a veces, cuando están cerrados los turistas no tienen a dónde ir", dijo en referencia al carrito que cuenta con dos sanitarios y cuesta $500.

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Por su parte, la dueña de los sanitarios aseguró que la iniciativa surgió porque hay una necesidad. "Yo soy jubilada y con mi marido venimos los fines de semana. Los food trucks además no pueden tener mesitas si no hay baños. Cuando hay mucha gente esto explota, vienen muchos turistas de Brasil, Buenos Aires y Chile. Por eso tuvimos la iniciativa, estos dos baños son los únicos que hay acá".

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Expectativas y temores por la privatización

No está claro, todavía, si la concesión por 50 años que hizo el Gobierno a las empresas incluye la privatización del acceso al Dique. Hay quienes cuestionan la privatización en general porque afirman que va en contra de la protección de Potrerillos como Área Natural Protegida. Otros se posicionan a favor de todo lo que haga crecer a Mendoza.

Sin embargo, las dudas sobre las consecuencias del proyecto son más extendidas. "Nosotros antes estábamos en la Bahía Principe y nos sacaron porque el dueño del hotel privatizó. Si vienen a privatizar y hacen lo mismo que hicieron allá de sacar y colocar gente de ellos, ahí sí nos perjudica a todos los que estamos acá", dijo la jubilada que administra los sanitarios.

Algunas construcciones aledañas a una de las bajadas al Dique. Foto: Marianela Mena/MDZ.

Un habitante del barrio Villa Potrerillos, dijo a MDZ que hace 34 vive ahí y que si bien el proyecto no los afecta directamente como pobladores, al mendocino en general si lo perjudica. "El turismo interno que viene a tomar unos mates, a mojarse un poco con el agua, si le cobran para entrar al dique no va a venir más o se van a ir todos al Rio Blanco. Esto está pensado para los turistas de afuera. Pero no puede ser que no hagan ni un baño público, la gente lo necesita. No puede pagar 500 pesos", sostuvo.

Foto: Marianela Mena/MDZ.

Más arriba, por la Ruta 89 se está desarrollando otro mega emprendimiento de barrio privado llamado Pircas del Mirador. Un vecino, manifestó que tanto ese proyecto como el del Perilago están transgrediendo todo lo que significa el área ambiental protegida que es Potrerillos. "Para mí lo del Perilago es un negocio que se están haciendo los millonarios que han ofrecido quedarse con la concesión de esos terrenos y ni siquiera han puesto baños, ni hablar de basureros", argumentó.