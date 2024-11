Atención jubilados: el beneficio de PAMI ante el aumento de casos de dengue

En estos últimos meses se han registrado muchos casos de dengue en Argentina, principalmente en provincias de las regiones del Centro y Noroeste del país. Ante esto, beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se preguntan qué ofrece la obra social para combatir esta problemática.

La respuesta es que actualmente, PAMI ofrece un Plan Integral de Prevención contra el dengue que busca concientizar a sus afiliados sobre este mosquito. El objetivo de esto es acompañar a jubilados y pensionados en conocer cómo identificar y prevenir el dengue. En este sentido, explica que esta enfermedad es viral y que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se trata de una enfermedad endémica en las zonas con clima cálido de Argentina.

Algunos síntomas de dengue incluye cefalea y dolor detrás de los ojos, dolor muscular, vómitos, cansancio, entre otros. Foto: Archivo

Además, PAMI informa a sus beneficiarios que la mejor manera de prevenirlo es eliminando los criaderos de mosquitos. En este sentido los pasos a seguir son:

Desechá recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Vaciá y cepillá objetos que acumulan agua, como colectores de aires acondicionado.

Mantené los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Renová el agua de bebederos de animales cada tres días.

Limpiá canaletas y desagües de lluvia.

Tapá y da vuelta recipientes de uso frecuente que contengan agua.

Rellená floreros y porta macetas con arena húmeda.

A pesar del aumento de casos de dengue, muchas obras sociales, incluida PAMI no ofrecen cobertura de la vacuna. Foto: Archivo

El organismo encargado de cubrir la salud de jubilados, pensionados y ex combatientes de Malvinas también aconseja algunos tips para evitar la picadura de mosquitos con dengue. Para esto lo mejor es hacer lo siguiente:

Usá repelentes y seguí las recomendaciones del envase.

Vestí ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante actividades al aire libre.

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

Protegé cunas y cochecitos de bebes con telas mosquiteras.

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

Igualmente, ante esta problemática que crece, más del 80% de las obras sociales del país no cubren la vacuna del dengue, incluida PAMI. La vacuna, disponible en Argentina bajo el nombre de Qdenga, tiene un costo elevado y se puede adquirir de manera particular en farmacias y vacunatorios, pero no es provista o subsidiada por esta obra social.