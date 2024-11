Preocupa la caída del desempeño de las universidades argentinas en un prestigioso ránking internacional

El prestigioso Ranking Regional Universitario, elaborado por Times Higher Education (THE), reveló cuáles son las universidades mejores calificadas en la región de Latinoamérica y el Caribe en 2024. El listado fue liderado por las instituciones educativas más importantes de Brasil, mientras que las argentinas expusieron un peor desempeño respecto a años anteriores, quedando por debajo del puesto 25.

El ránking fue presentado la tarde del lunes 11 de noviembre en la sede de la Universidad Austral, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alli, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde los especialistas expusieron las calificaciones y observaciones que dan cuenta de lo que habría sucedido con las instituciones locales. Sucede que, el top 10 estuvo principalmente ocupado por universidades brasileñas, en tanto, en el puesto 27 figura la Universidad Nacional de La Plata como la primera casa de estudios argentina del listado.

"Descubra las mejores universidades de la región de América Latina y el Caribe con el Times Higher Education Latin America University Rankings 2024. Este año, hemos clasificado 214 instituciones de 16 países, según los mismos indicadores de desempeño confiables y rigurosos que el Times Higher Education World University. Rankings, pero con ponderaciones recalibradas para reflejar las características de las universidades de América Latina", se detalla en el sitio oficial de Times Higher Education (THE).

La Universidad Nacional de La Plata es la primera que figura en el Ranking. Foto: Archivo MDZ

En esta edición, se tuvieron en cuenta a 214 instituciones de 16 países latinoamericanos, a diferencia de las 197 universidades de 15 países que se analizaron el año pasado. Para definir las posiciones, los especialistas califican el nivel de docencia, investigación, industria, transferencia de conocimiento y perspectiva internacional.

En total, son nueve las universidades argentinas que aparecieron en distintas etapas del ránking, siendo siete de ellas estatales y dos privadas. Llama la atención la ausencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque lo cierto es que no se presenta a las evaluaciones de THE desde hace varios años.

“No ha sido el mejor año de las universidades argentinas en este Latam [por el ránking latinoamericano]. Comparadas con el resto de América Latina, su punto fuerte sigue siendo la reputación, ya que mantienen un alto prestigio de académicos en todo el mundo. Y en términos de colaboración internacional, todavía mantienen un reconocimiento muy destacado en los papers que salen de las universidades argentinas. Pero las métricas de este año no han sido positivas. Así que, si miramos la financiación que las instituciones reciben en un año determinado, lo normalizamos por el tamaño de las instituciones y lo dividimos por el número de académicos, ese indicador no es favorable. Hemos visto una reducción en las métricas de financiamiento de las universidades argentinas”, sostuvo Oscar Mumford, científico de datos que participó en la elaboración del ánking THE, según La Nación.

El ránking completo

Brasil posiciono a siete universidades en el top 10, con la Universidad de San Pablo a la cabeza gracias a un puntaje general de 89.3. En el segundo lugar, se ubica la Universidad de Campinas (87.7); en el tercero, la Universidad Federal de Rio de Janeiro (83.8). Es en la cuarta posicion que aparece Chile, con la Pontificia Universidad Católica de Chile (82.5).

En el quinto lugar regresa Brasil con la Universidade Estadual Paulista (81.7); seguida por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (79.8). El Tecnológico de Monterrey de Mexico y la Universidade Federal de Rio Grande do Sul empatan en el séptimo puesto con el 78.0. En el noveno puesto regresa el pais vecino de Chile con la Universidad de Chile (77.0). Y, finalmente, el top se completa con la Universidade Federal de Santa Catarina.

En los diez puestos siguientes, ingresa la Universidad de los Andes de Colombia y una nueva casa de estudios mexicana, mientras que el resto de los puestos siguen ocupados por las universidades brasileras. A partir de la posición veinte, comienzan a mencionarse algunas academias cubanas, boricuas y argentinas.

Recién en el numero 28 aparece la primera universidad argentina del ránking: la Universidad Nacional de La Plata, la cual obtuvo un porcentaje general del (59.2). La Universidad Austral figura en la posicion numero 43 (51.9), cayendo del puesto 27 que había alcanzado el año pasado. En el 47, se presenta la Universidad Nacional de Cordoba, gracias al 50.

El resto de las universidades argentinas que figura en el ránking