“El mundo de Seño Lu”: un proyecto digital diferente

Desde muy chica, Luciana Tedesco supo que quería ser maestra jardinera y enseñar sobre Jesús. Durante sus años de trabajo en la catequesis, observó que las formas tradicionales de enseñanza a veces no lograban conectarse profundamente con los niños, quienes están cada vez más inmersos en el mundo digital. Con este desafío en mente, Luciana creó El Mundo de Seño Lu, un canal de YouTube que tendrá diferentes contenidos, musicales y de entretenimiento, para acercar a los niños a Dios y ser un espacio de encuentro para las familias.

Un espacio seguro para los chicos

Es madre, catequista y maestra, y ha dedicado su vida a enseñar, no solo conocimientos básicos, sino también valores espirituales de manera creativa y atractiva para niños de todas las edades. La pandemia la impulsó a adaptar su catequesis al mundo digital y descubrió una nueva pasión: “Nunca me imaginé catequizando a través de una pantalla. Y al principio me angustió mucho, me preocupó, me enojó, estaba reacia por completo, hasta que le fui buscando la vuelta y entendí que a través de la pantalla yo podía seguir encontrándome con los chicos. Yo podía seguir hablándoles de Jesús a los chicos a través de la pantalla. Y era maravilloso”, dijo Luciana Tedesco a MDZ.

Luciana en plena grabación.

La Seño Lu considera la catequesis como ese espacio en el aula en el que los chicos pueden contar sus miedos, alegrías, preocupaciones y desafíos. En el encuentro con Jesús, encuentran la confianza, la seguridad y el consuelo para abrir su corazón en la oración. “El niño, en la hora de matemáticas en la escuela, no te va a levantar la mano y te va a decir, ´Seño, yo te quiero contar que mi mamá ayer se peleó con papá y discutieron y yo estaba re triste´. Pero en el momento donde vos lo sentaste en ronda antes de terminar el encuentro, para charlar un ratito con Jesús, para rezar, ahí afloran tantas cosas”, asegura.

El Mundo de Seño Lu: una catequesis para la era digital

Desde sus primeros pasos como maestra y catequista, Luciana incluía en su Currículum “Quiero transmitir la alegría de Jesús”. Esa es la motivación de su trabajo, y asegura que la alegría y el amor son los pilares de su vida. “El Mundo de Señor Lu tiene que ver con eso, con un mundo lleno de amor, de alegría, y de poder anunciar ese amor y esa alegría y todo lo que Jesús nos enseña a través de las canciones, a través de juegos, a través del baile, a través de la música”, revela Luciana.

Luciana Tedesco.

El contenido religioso católico en internet ha tenido un crecimiento en el último tiempo. La evangelización digital es un tema que ocupa a todos los niveles jerárquicos de la Iglesia y ha tenido un lugar destacado en las sesiones del Sínodo de los Obispos. La conclusión fue clara: el “continente digital” es una tierra fértil donde es necesario sembrar la semilla del Evangelio. Los llamados “influencers católicos” siguen aumentando su contenido y sus seguidores, llenando las redes sociales con el mensaje de Jesús.

Luciana Tedesco con el productor Matías de Gyld.

La Seño Lu comenzó su misión digital en Instagram, compartiendo diferentes recursos para catequistas. Canciones, cuentos, títeres, emociones, dinámicas, libros. Ahora, estrenó un nuevo canal en YouTube, en el que estará acompañada por diferentes personajes: “El personaje principal que me acompaña es Jesús, también está su mamá, por supuesto. Va a estar la palabra en el centro siempre. Y está nuestra casa común, el planeta Tierra, y también hay una ovejita que es súper inquieta, súper preguntona, todo quiere saber, todo cuestiona, y es la que me va a permitir a mí interactuar con los chicos, con las familias”, adelanta la catequista que en enero de 2025 estrena sus primeras canciones en El Mundo de Seño Lu.

El mundo de la Seño Lu. ¡Mirá el video!

Rompiendo esquemas para llegar más lejos

En este camino digital, Luciana detecta algunos desafíos. En un mundo en el que la inmediatez es la constante, capturar la atención y despertar el interés, sobre todo en los jóvenes, no es una tarea fácil: “Hoy en día hablarle a un pibe de Jesús es re difícil. Si no buscamos otras maneras, estamos cada vez más lejos. El mundo avanza, la tecnología avanza, y tenemos que estar firmes en esto de la transmisión de los valores, de la fe”.

“La exposición es otro de los desafíos de llevar la catequesis al mundo digital, porque hoy uno sube algo en una red social y no sabes dónde termina. Además, hablar de Jesús con canciones, muñecos, es algo que también es cuestionado. Eso fue uno de los desafíos, también, romper con las estructuras, repensar las cosas, mirarlas desde otro lugar, teniendo en cuenta que estamos en el 2024, que los chicos estos no son los mismos, que las cosas cambiaron”, expresó Tedesco. Luciana Tedesco en un día de grabación.

El Mundo de Seño Lu es producido por MDG Group y Misericordia Music, dos sellos discográficos que se unieron para desarrollar este nuevo producto. Ambos son los artífices de la grabación y producción de las canciones, videos y animaciones que se compartirán a través de la plataforma de YouTube, en un nuevo formato de evangelización digital de Luciana Tedesco.

El sueño de un mundo mejor

Con un proyecto enorme por delante, Luciana no deja de ser la maestra y catequista que imaginaba de pequeña. Con emoción contenida en sus ojos sueña despierta: “Yo sueño con un mundo mejor. Mis alumnos son hijos que Dios me confió para hablarles de su amor. Yo quiero un mundo mejor, quiero un mundo donde todos los niños sean felices, donde todos puedan tener una familia, donde todos tengan las mismas posibilidades, donde no haya chicos en la calle, donde todos puedan ir a la escuela, donde todos puedan tener un plato de comida, donde todos puedan conocer esto, ¿no?, el amor de Jesús, a ellos se los digo siempre, nunca, pero nunca duden de que Jesús los ama. Ojalá en el Mundo de Señor Lu, entremos todos- Todos los que amamos a Jesús, todos los que queremos seguirlos y poder a través de ese mundo llegar a todas partes”. El equipo de El Mundo de Seño Lu diseñando el vestuario