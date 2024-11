Cómo es el taller gratuito de la UNCuyo para guiar a los jóvenes en su vocación

Mónica Vicchi, coordinadora del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, anunció en MDZ Radio 105.5 FM el taller Acompañar a quienes acompañan en la elección vocacional orientado a jóvenes pero también a adultos que tienen a cargo adolescentes en la etapa de elección de carrera. Este encuentro, programado para el 14 de noviembre de 15:00 a 16:30, brindará herramientas para ayudar a los jóvenes a descubrir sus vocaciones, sin imponerles decisiones.

Hay quienes "terminan la secundaria y no saben qué les gusta o a qué les gustaría dedicarse profesionalmente. Ahí viene el acompañamiento vocacional" dijo Vicchi. "Hay algunos que están muy decididos y pueden elegir solos y hay otros que les cuesta más, que no saben, que saben lo que no les gusta, pero todavía no descubren qué les gusta. Elegir una carrera también implica un proyecto de vida, qué voy a hacer de mi vida, o cómo va a ser mi vida según la elección vocacional", dijo la coordinadora y agregó: "No siempre son carreras universitarias. A veces eligen un oficio, a veces eligen carreras cortas, emprendimientos. El panorama es cada vez más grande, más abierto".

En cuanto al taller Acompañar a quienes acompañan en la elección vocacional, detalló: "Es el jueves 14 de noviembre de 15 a 16:30 y es para que todos los familiares tengan un espacio para hablar de qué les pasa a ellos cuando un hijo o una hija elige. Se atraviesa muchas ansiedades, mucha angustia, se apuran para que elijan, para que se anoten en un pre, para que se decidan. La propuesta es ver con qué recursos pueden acompañar lo mejor posible a estos jóvenes". Además, Vicchi remarcó: "Estamos para acompañar y que ellos descubran realmente qué les gusta".

Vicchi agregó que también hay un programa que es de reelección vocacional "para gente que comenzó una carrera, que la dejó, que se dio cuenta quizás en la mitad de la carrera que no le gustaba, pero quiere seguir estudiando" y detalló que muchas personas se acercan por primera vez porque se trata de "gente que no pudo estudiar, que se dedicó a trabajar o que crió hijos y después de los 30 tiene un poco más de tiempo".

Por otra parte, señaló que es un taller abierto al público general, y no exclusivamente para la UNCuyo. Para acceder hay un formulario que ya está publicado en Instagram y también en la página de la Universidad. Es gratuito.

