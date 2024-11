IOMA pone contra las cuerdas a Kicillof: se agudiza el conflicto con los médicos

Como venimos contando en MDZ, el conflicto entre IOMA y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) está lejos de la fumata blanca. Semana a semana el conflicto sigue agudizándose, poniendo en jaque a los afiliados de la obra social del estado bonaerense, mientras el gobernador Axel Kicillof mira para otro lado.

Por lo pronto, el corte del servicio por 30 días votado hace unos días por el Concejo Directivo de la FEMEBA quedó en suspenso “como señal de buena voluntad”, dijo a este diario una fuente de la federación que nuclea a los médicos bonaerenses. Agregando: “Con esto no queremos decir que estamos dispuestos a ceder, no queremos perjudicar a los afiliados de IOMA, más de lo que están siendo perjudicados por el mal manejo del presidente de IOMA, que hace de la salud un tema militante favoreciendo a sus amigos de La Cámpora”, lanzo la fuente consultada de la FEMEBA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud provincial Nicólas Kreplak, y al presidente de IOMA, Homero Giles.

Foto: Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En concreto, el próximo viernes 8 de noviembre los afiliados de IOMA en toda la provincia de Buenos Aires serán atendidos como pacientes particulares, por lo que deberán abonar la totalidad de la consulta médica. La medida de fuerza aprobada por el concejo directivo de FEMEBA es por 24 Hs.

Mediante un comunicado desde FEMEBA afirmaron: “La medida pretende continuar visibilizando la problemática suscitada a partir de la denuncia unilateral del convenio (corte de la prestación) por parte de IOMA, en 20 partidos del ámbito provincial y desenmascarar las mentiras, la ineficiencia y la falta de transparencia de la actual gestión de IOMA”.

Cabe recordar que el conflicto entre la actual gestión de IOMA y FEMEBA es de vieja data. Los médicos reclaman una deuda en concepto de honorarios y prestaciones, en algunos casos desde el 2021, de más de 8 mil millones de pesos. Situación que se agudizó en los últimos 3 meses luego de la decisión unilateral de la presidencia de IOMA, comandado por el camporista Homero Giles, de cortar de manera unilateral el convenio con FEMEBA en municipios de la Sexta y Séptima Sección Electoral del noreste bonaerense. Motivo por el cual miles de afiliados de la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se quedaron sin cobertura médica en esos municipios del noroeste provincial.

Hace unos días, en la localidad de Navarro, el presidente de IOMA, Homero Giles, junto al vicepresidente de la obra social de los estatales bonaerense, Mariano Cardelli, y el intendente local Facundo Diz, fueron a dar una conferencia de prensa por el convenio firmado con el municipio que reemplaza al cortado, de manera unilateral por IOMA, con FEMEBA.

En la conferencia, de la que formaron parte afiliados y profesionales médicos; las autoridades de IOMA no pudieron dar explicaciones a la requisitoria de los afiliados que están sin cobertura médica desde hace más de tres meses por decisión de las autoridades de la obra social estatal bonaerense.

Lo que motivó que los ánimos se fueran caldeando y que las fuerzas especiales del G.A.P de la policía bonaerense rescaten al intendente municipal y a las autoridades de IOMA del enojo de los vecinos que reclamaban, entre otras cosas, que sus médicos de cabecera vuelvan a atender por IOMA. El presidente de IOMA, Homero Giles, en la conferencia de prensa de la Ciudad de Navarro.

Foto: Diputados Bonaerenses.

“Queremos seguir con la prestación de excelencia que teníamos. La prioridad de IOMA tiene que ser el afiliado, ahora no sabemos ni siquiera dónde pedir las recetas. El hospital municipal está atendiendo mucha gente y si le agregamos los 4 mil afiliados del IOMA va a colapsar. Por favor cuiden a los afiliados”, sostuvo una de las afiliadas de IOMA al ser consultada por un medio local. Afiliados de IOMA protestan en la municipalidad de Navarro por la falta de prestaciones de IOMA.

Foto: Diputados Bonaerenses.

Cabe destacar que el convenio con IOMA le reportaba al municipio de Navarro, gobernado por La Cámpora, un ingreso mensual de 52 millones de pesos. Motivo por el cual los concejales opositores, mayoría en el concejo deliberante, citaron esta noche al intendente Diz para ser interpelado sobre la firma de un convenio que nadie conoce y que no tuvo un paso previo por el Concejo Deliberante para su aprobación.

Legisladores radicales piden al gobernador que deje la interna y solucione el conflicto con IOMA

Los legisladores de los bloques de senadores y diputados de UCR+ Cambio Federal, Alejandra Lorden , Belén Malaisi y Ariel Bordaisco, se reunieron este jueves con el consejo directivo de FEMEBA para interiorizarse de las últimas novedades con el corte de los convenios de manera intempestiva, por parte de IOMA, de una veintena de municipios dejando a la deriva a unos 160 mil afiliados del noroeste bonaerense y afectando, por la agudización del conflicto, a los más de 2.200.000 afiliados y sus familias de la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro, los legisladores boina blanca emitieron un comunicado en el que dejaron en claro que en el conflicto los perdedores son los afiliados de IOMA: “Esto no es una pelea entre IOMA y los médicos, están dejando tirado a millones de bonaerenses”. Legisladores de lso bloques UCR+Cambio Federal reunidos con el Consejo Directivo de FEMEBA.

Foto: Prensa bloque UCR Cambio Federal.

“El nivel de improvisación y los objetivos no claros van en contra de lo que hoy está necesitando el afiliado de IOMA, que es la cobertura de su salud". Y agregaron: "IOMA es hoy sinónimo de desidia total, con una conducción que no está atendiendo las necesidades de los afiliados y pone en riesgo la salud pública de todos los bonaerenses. Esto no es una pelea entre IOMA y los médicos, están dejando tirados a millones de bonaerenses”.

En diálogo con MDZ, la diputada Alejandra Lorden, vicepresidenta Tercera de la Cámara Baja bonaerense y vicepresidenta de la Comisión de Salud, dijo: “La problemática de IOMA recae directamente sobre sus afiliados, independientemente de los profesionales de la salud que tampoco perciben lo que tienen que percibir. Por lo que no debe haber ninguna pelea interna partidaria que impida que el gobernador Axel Kicillof tome cartas en el asunto en defensa de los mas de 2.200.000 afiliados que están a la deriva, con una obra social que da más problemas que soluciones”.

“Está claro que el responsable de la situación, por permitir que se llegue a esta instancia, es Kicillof. No lo es ni del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ni del presidente de IOMA, Homero Giles, que son un instrumento de un plan siniestro para desarticular al IOMA”, finalizó la legisladora radical.

Por otra parte, el bloque de senadores “puros” libertarios presentó un proyecto para intervenir IOMA y declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa en la obra social, por el grave conflicto que mantiene con los médicos de la provincia de Buenos Aires y el abandono que somete la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses a sus afiliados.